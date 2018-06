Kabinet komt niet met antwoorden op vragen over Shell en dividendbelasting

Staatssecretaris Menno Snel (financiën, D66) schrijft in een Kamerbrief dat hij alle vragen die hem de afgelopen maanden zijn gesteld over de afschaffing van de dividendbelasting al ‘zo goed mogelijk’ heeft beantwoord in eerdere brieven aan de Kamer. Dat geldt ook voor de vragen aan premier Rutte.

De oppositie stelde afgelopen dinsdag opnieuw vragen aan de premier, dit keer over de afspraak die de Belastingdienst heeft gemaakt met Shell. Uit onderzoek van Trouw bleek dat het olie- en gasconcern jarenlang geen dividendbelasting hoefde af te dragen over een deel van de aandelen via een trustconstructie op Jersey. Deze afspraak zou tegen de Europese regels voor eerlijke concurrentie zijn en mogelijk in strijd met de Nederlandse belastingwetgeving. Shell bevestigde afgelopen weekend de deal.

Geheimhoudingsplicht

Maar de staatssecretaris beroept zich bij de meeste vragen over Shell op de geheimhoudingsplicht in de belastingwetgeving. Die verbiedt hem te spreken over individuele afspraken. Daar zijn uitzonderingen op mogelijk, en daarom herhaalde hij het aanbod dat Rutte dinsdag al aan de Kamer deed. “Ik voel mee met het ongemak dat leeft bij uw Kamer in deze discussie en daarom heb ik u een besloten, vertrouwelijke technische briefing aangeboden waarin bij hoge uitzondering zal worden ingegaan op de feitelijke situatie van Shell en de daaraan verbonden fiscale gevolgen.”

Ook de vraag of Rutte wist van de afspraak met Shell, zal in zo’n briefing beantwoord worden. Oppositiepartijen willen liever een openbare toelichting. Komende dinsdag debatteert de Kamer opnieuw met de premier over de dividendbelasting.

Een oplossing voor Shell

Toen olieconcern Shell in 2004 wilde fuseren, zat de Nederlandse dividendbelasting het concern flink in de weg. Het bedrijf kreeg toestemming van de Belastingdienst voor een constructie om de heffing deels via een trust op Jersey te ontwijken. Maar mocht de fiscus die afspraak wel maken?

Europarlementariër: 'De belastingdeal van Shell is in strijd met EU-regels'

De regeling van Shell met de Belastingdienst – dat het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen over dividend voor een groot deel van zijn aandelen via een trustconstructie in Jersey – is in strijd met de Europese regels tegen oneerlijke concurrentie. Dit concludeert voorman Paul Tang van de PvdA in het Europees Parlement, waar hij zich met onder meer ontwijking en ontduiking van belasting bezighoudt.