Kabinet komt met 270 miljoen voor lerarensalarissen

Dat betekent ook dat de vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de financiële kant van een regeerakkoord bijna uitonderhandeld hebben. De VVD had twee weken geleden al aan Lodewijk Asscher, vicepremier en PvdA-leider, toegezegd de looneis te zullen regelen, en ook D66 en ChristenUnie gaven het signaal akkoord te zijn. Maar om het bedrag definitief op papier te zetten, moest het ook passen in begrotingsafspraken van een volgend kabinet.

Militairen moeten nog wachten op extra geld. In ruil voor een toezegging aan Asscher wilde de VVD een vergelijkbaar bedrag voor de defensiebegroting van 2018. Dat geld komt er, maar wordt pas door een nieuw kabinet in het regeerakkoord gepresenteerd.

Voor Asscher is de uitkomst een kleine zege. Hij legde in juni met veel vertoon de eis op tafel dat er met Prinsjesdag geld moest komen voor hogere salarissen in het basisonderwijs. Hij dreigde anders uit het demissionaire kabinet te stappen. Twee weken geleden leek Asscher met informele toezeggingen genoegen te moeten nemen.

VVD-leider Rutte was op verzet gestuit bij de partijen met wie hij onderhandelt over een nieuw kabinet. Zij wilden zelf beslissen, in een regeerakkoord. Het maximale wat Rutte aan Asscher beloofde, was dat er een ‘substantieel bedrag’ voor de lerarensalarissen zou komen, misschien al met Prinsjesdag, maar waarschijnlijk pas in een regeerakkoord. De PvdA-leider bleef in het kabinet en koos voor afwachten.

De factor ‘tijd’ lijkt uiteindelijk gunstig voor de PvdA. De vier onderhandelende partijen wilden twee weken geleden nog geen groen licht geven voor de lerarensalarissen, maar de formatie duurt langer dan verwacht. De formerende partijen maken ook een gebaar van goede wil naar Asscher. De komende jaren moeten zij het met een krappe meerderheid van 76 zetels doen, dus wellicht hebben ze de steun van de PvdA nog eens nodig.

