Kabinet: gemeenten mogen voortaan zelf bepalen of ze vuurwerk verbieden

Het kabinet gaat met de gemeenten onderzoeken "hoe zo'n lokaal verbod kan worden ingericht", zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). "Het vraagt om lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod."

De volksvertegenwoordigers debatteerden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de jaarwisseling. De OVV pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zover wil het kabinet niet gaan, bleek onlangs. Onder meer VVD en CDA zijn hierop tegen.

De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen. Verder zorgt het voor materiële schade en veel agressie tegen hulpverleners. De politie is voorstander van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 pleitten in het debat voor een lokaal vuurwerkverbod. Ze kregen steun van CDA, SP en PvdA. Kees van der Staaij (SGP) noemde het een "terugvaloptie" en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) een "charmant idee". Net als Partij voor de Dieren en 50PLUS zijn zij voor een landelijk verbod.

Het kabinet neemt zes van de zeven aanbevelingen van het OVV-rapport over. Daarmee wordt een "grote stap voorwaarts gezet", zei Grapperhaus. Het moet leiden tot minder incidenten. "Als de maatregelen niet tot het gewenste beleid leiden, sluiten we een verbod niet uit", aldus de minister.

Lees ook:

Kabinet wil geen verbod op knalvuurwerk en pijlen

Het kabinet wil geen algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat schrijven minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer in een brief die in handen is van persbureau ANP.