Kabinet doet te weinig om kernwapenverdrag te redden

Nederland en Europa moeten volgens de AIV alles op alles zetten om te voorkomen dat het verdrag INF vervalt. Het kabinet is verplicht om met een reactie te komen op het advies.

Er zijn er nog een paar maanden om het kernwapenverdrag INF langs diplomatieke weg overeind te houden. De Verenigde Staten dreigen met opzeggen van het akkoord, dat in 1987 een einde maakte aan nucleaire kruisraketten in Europa.

Het is belangrijk nu in te zetten op wereldwijde ontwapening, in plaats van Rusland te spiegelen

Het lot van het INF ligt volgens de AIV in handen van Rusland. Daarmee volgt de adviesraad de beschuldiging van de Amerikanen dat Rusland de afspraken schendt met een nieuwe raket. “Ondanks de schending van het verdrag en de meningsverschillen moeten de VS en Rusland blijven overleggen”, zegt AIV-voorzitter en voormalig secretaris-generaal van de Navo, Jaap de Hoop Scheffer. Europese landen moeten de druk op Moskou opvoeren, vindt hij.

Mocht dat onvoldoende helpen, dan moet Europa Rusland niet met gelijke munt terugbetalen door ook raketten te plaatsen. “Het is belangrijk nu in te zetten op wereldwijde ontwapening, in plaats van Rusland te spiegelen”, stelt AIV-lid en voormalig minister van defensie Joris Voorhoeve. De situatie nu is een andere dan in de jaren tachtig. “Het debat over kernwapens is weggezakt, terwijl China er als wereldmacht bij is gekomen. Kernwapenstaten die niet met elkaar praten, zouden dat wel moeten doen. Anders ontstaat er een wapenwedloop die mogelijk ingewikkelder is dan die van toen.”

De AIV vindt dit het moment voor nieuw overleg tussen kernwapen­mogendheden. Landen geven daar op dit moment te weinig prioriteit aan, aldus de Hoop Scheffer. “De geopolitieke vakantie is voorbij. De huidige generatie is niet opgegroeid met de Koude Oorlog en heeft de wapenwedloop niet bewust meegemaakt”, zegt De Hoop Scheffer.

Een optie om het overleg te stimuleren is het oprichten van een commissie bij de VN, die toezien op ont­wapeningsoverleg. Daaraan kunnen ook landen deelnemen, die nu niet aan tafel zitten, zoals Pakistan en India. Deze commissie krijgt dan de opdracht om met voorstellen te komen om de kans op dodelijke misverstanden te verkleinen. Volgens de AIV moet Nederland de oprichting van zo’n commissie bij de VN voorstellen.

