Kabinet doet pensioentoezegging, FNV moet het nog maar zien

Minister Wouter Koolmees (sociale zaken) ziet ruimte voor een pensioenakkoord. Hij nodigde vrijdagmiddag de vakbonden en werkgevers uit om maandag officieel verder te onderhandelen. Informeel zijn er al weken gesprekken. Kennelijk is het kabinet optimistisch over het eindresultaat en heeft Koolmees geld om de vakbonden tegemoet de komen.

Koolmees heeft haast met het bereiken van een akkoord

In de brief biedt de minister de vakbonden aan om de stijging van de AOW-leeftijd ook op langere termijn te vertragen. Nu stijgt na 2024 de leeftijd waarop oudere werknemers met pensioen gaan een jaar als de levensverwachting een jaar langer is. De minister schrijft dat er ‘ruimte is om afspraken te maken over een minder stringente koppeling’. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de AOW-leeftijd 10 maanden stijgt als de levensverwachting 12 maanden langer wordt.

Te vaag Dit is een belangrijke toezegging van het kabinet. Toen de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel in november strandden stelde het kabinet voor een onderzoek te doen naar de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Dat vonden de vakbonden te vaag. Koolmees heeft haast met het bereiken van een akkoord. De belangrijkste afspraken moeten namelijk voor 1 juli worden goedgekeurd door de Tweede Kamer om op 1 januari in te gaan en zo volgend jaar pensioenkortingen te voorkomen. FNV-voorzitter Han Busker zei vrijdag in een reactie: “Wij willen graag een resultaat boeken in de vorm van een goed pensioenakkoord. Wij moeten nog zien of dat gaat lukken."

