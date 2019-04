Kabinet blijft erbij: er komt geen statiegeld op blik

Ze werkt aan een wetsvoorstel voor statiegeld op kleine plastic flesjes, maar voelt er niets voor om dat uit te breiden zodat daar ook andere drankverpakkingen onder vallen. Ondanks aanzwellende kritiek van de linkse oppositiepartijen en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).

De SP en de Partij voor de Dieren noemen het een ‘gemiste kans', GroenLinks snapt niet waarom het kabinet het niet ‘in één keer goed’ zou regelen. Net als de VNG is de linkse oppositie bang dat fabrikanten simpelweg overstappen op drankblikjes als statiegeld alleen wordt ingevoerd voor plastic flesjes. “Ik kan nu al voorspellen dat we anders over twee jaar tot de conclusie komen dat we toch echt iets moeten doen aan de blikjes in het zwerfafval en dat er dan een wetswijziging nodig is”, zei Kamerlid Cem Laçin van de SP in het Kamerdebat.

Geen verschuivingen van plastic naar blik

Maar Van Veldhoven deelt de zorgen vooralsnog niet. Rijkswaterstaat houdt in de gaten of er meer of minder zwerfafval in de natuur terecht komt en waar dat afval uit bestaat. “De eerste metingen laten nog geen verschuiving zien van plastic naar blik”, aldus de staatssecretaris. Ze verwijt de critici dat die zich te veel richten op wat er nog beter kan, in plaats van dat ze blij zijn met de stappen die al gezet zijn. Als de verpakkingsindustrie de hoeveelheid plastic in het zwerfafval eind 2020 niet met ten minste negentig procent heeft verminderd, voert het kabinet statiegeld in op kleine plastic flessen. Maar “voor mevrouw Kröger is het glas altijd half leeg”, zei de staatssecretaris in de richting van het Kamerlid van GroenLinks, Suzanne Kröger.

Tijdens het debat kreeg de staatssecretaris, zoals verwacht, steun van de coalitiepartijen. Agnes Mulder (CDA) vindt het belangrijk dat ook de blikjes in het zwerfafval worden teruggedrongen, maar voegt eraan toe: “daar is de staatssecretaris druk mee doende, ik wacht dat nu voorlopig even af.” Ook D66 en de VVD willen Van Veldhoven de ruimte geven om op andere manieren het zwerfafvalprobleem aan te pakken, voordat ze met de Kamer gaat praten over statiegeld op blikjes.

Alleen de ChristenUnie toonde zich ietwat ontvankelijk voor de ideeën van de oppositie. Kamerlid Carla Dik-Faber vroeg zich af of het mogelijk was om de wetgeving voor het statiegeld op plastic flessen zo op te schrijven dat die later gemakkelijk zou kunnen worden uitgebreid met blik of andere verpakkingsmaterialen. Maar volgens de staatssecretaris leveren zulke aanpassingen teveel vertraging op.