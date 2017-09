Juncker is sterk gekant tegen een Europa van kopgroepen

Hij zet zich daarmee af tegen een Europa van twee (of meer) snelheden, waarvan sprake zou kunnen zijn als het Frans-Duitse motorblok, doorgesmeerd en wel, die weg wil inslaan.

"Een verenigder Europa moet ook inclusiever zijn", zei Juncker vanmorgen tijdens zijn Staat van de Unie-toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.

In zijn rede deed hij tal van voorstellen voor verdere integratie van de EU en de eurozone. Volgens Juncker is de tijd daarvoor rijp nu de eurocrisis is bezworen en de electorale aanval van anti-EU-krachten lijkt te zijn afgeslagen. "We hebben de wind weer in de Europese zeilen. We hebben nu een 'window of opportunity' (een niet te missen kans), maar dat venster zal niet altijd open blijven. We zijn begonnen met het repareren van het dak. Maar nu de zon schijnt, moeten we de klus afmaken."

Nieuwe voorstellen

Naast deze oproep tot vervolmaking van bestaande projecten kwam de 62-jarige Luxemburger met tal van nieuwe voorstellen. "We hebben een Europese minister voor economie en financiën nodig", zei Juncker, in een variant op een oudere oproep uit verscheidene lidstaten over een minister voor de eurozone. Wat Juncker betreft wordt dit ministerschap niet de zoveelste Brusselse topfunctie, maar kan een vicevoorzitter van de Europese Commissie die taak op zich nemen. Deze Eurocommissaris kan dan meteen dienen als vaste voorzitter van de eurogroep, het gezaghebbende forum voor de ministers van financiën van de eurolanden.

Juncker is geen voorstander van een aparte begroting voor de eurozone, waarvoor met name Frankrijk pleit.

Juncker sloeg een verzoenende toon aan naar de oostkant van de EU

Opvallend was dat Juncker weinig woorden besteedde aan Brexit, hoeveel tijd en energie het onderhandelingsproces zijn commissie ook kost. Hij leek zelfs uit te kijken naar de 30ste maart 2019 ( de dag dat de Britse uittreding een feit is) want precies op die dag komt er wat hem betreft een extra Europese top in Roemenië, de EU-voorzitter van dat halfjaar. "Mijn hoop is dat, op 30 maart 2019, de Europeanen ontwaken in een Unie waar we allemaal pal staan voor onze waarden. Waar het volledige lidmaatschap van de eurozone, de bankenunie en de Schengen-zone de norm is voor alle EU-lidstaten. Waar onze gemeenschappelijke markt eerlijker is tegenover werknemers uit oost en west."

Veel van wat Juncker aankondigde was al bekend, maar hij had toch ook een paar verrassingen in petto. Zo pleitte hij voor een fusie tussen de voorzitterschappen van de Europese Raad en de Europese Commissie, zodat de EU voortaan op het wereldpodium staat met één leider, en niet met Donald Tusk en Jean-Claude Juncker samen, zoals nu nog het geval is. "Dit is niet gericht tegen mijn goede vriend Donald, met wie ik naadloos heb samengewerkt de afgelopen drie jaar. Maar Europa zal makkelijker te begrijpen zijn met één kapitein aan het roer."