Juncker is het nieuwe doelwit van Hongaarse anti-EU-campagne

De jongste campagne van de regering van premier Viktor Orbán, die verscheen op een officieel Facebook-account, draait om een poster met daarop het breed lachende gezicht van Juncker. Daarachter, alsof hij op Junckers schouder zit, prijkt de Hongaars-Amerikaanse filantroop annex miljardair George Soros. Ook hij lacht.

© TRBEELD

‘U heeft het recht om te weten wat Brussel gaat doen!’, staat erbij, in rood-witte blokletters. De onderliggende boodschap: dit is niet zomaar een vrolijke lach van Juncker en Soros, het is een satanische grijns.

‘De regering lanceert een informatiecampagne over de Brusselse plannen voor immigratie’, zo luidt de inleidende tekst op Facebook. ‘Iedereen heeft het recht om de huidige voorstellen te kennen. Die betekenen een fundamenteel gevaar voor de veiligheid van Hongarije’.

Onderaan de poster staat: ‘Ze willen verplichte herverdelingsquota invoeren. Ze willen de rechten van de lidstaten op grensbescherming verzwakken. Ze willen immigratie vergemakkelijken met migrantenvisa’.

Soros is al langer mikpunt van de antimigratie- en anti-EU-campagnes van Orbán. De premier houdt er de samenzweringstheorie op na dat Soros de drijvende kracht is achter Brusselse inspanningen om het Europese continent te overspoelen met migranten, het liefst moslims.

De timing van dit nieuwe antimigratie- en anti-EU-offensief van Boedapest is opvallend. Van grote migratiedruk op de EU-buitengrenzen is allang geen sprake meer en bovendien loopt de commissie-Juncker in dit verkiezingsjaar op haar laatste benen. Ingrijpende migratievoorstellen zullen er vanuit Brussel niet snel komen, en al helemaal niet in de vorm van de omstreden asielzoekersquota.

“Bespottelijke samenzweringstheorie” Juncker reageerde fel op de Hongaarse campagne. Die ‘tart elke beschrijving’, liet hij via een woordvoerder weten. “Het is schokkend dat zo’n bespottelijke samenzweringstheorie de heersende stroming heeft bereikt. De Hongaren verdienen feiten, geen fictie. Er is geen ‘ze’, alleen de Europese Unie, met Hongarije aan tafel. Het is niet waar dat de EU grensbescherming ondermijnt, integendeel. Er zijn nul plannen voor de zogenaamde humanitaire visa. Lidstaten bepalen zelf hoeveel legale migratie ze toestaan.” De commissie presenteerde op sociale media direct een tegenoffensief, met een foto van een op het oog gemoedelijk samenzijn van Orbán en Juncker in Brussel. De tekst, eveneens in rood en wit, luidt: ‘U heeft ook het recht om te weten wat feit is en wat fictie’. Zoals bij zoveel ferme uitlatingen van Orbán klinkt ook nu weer de roep aan de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) om de Fidesz-partij van Orbán eruit te knikkeren. Ondanks een reeks van incidenten en beledigingen vanuit Boedapest wordt Orbán nog steeds geduld binnen de EVP, waartoe ook het CDA en vele EU-kopstukken behoren, onder wie Juncker zelf. De Luxemburger was toch al niet de grootste vriend van Orbán, sinds die in 2014 de enige was in de hele EU die de Britse premier David Cameron steunde in diens poging Juncker weg te houden van het commissievoorzitterschap. Hoewel Juncker en het CDA tot de EVP-vleugel behoren die Fidesz het liefst de wacht wil aanzeggen, is er binnen de koepelpartij nog steeds geen voldoende steun om zo’n besluit te kunnen nemen.

