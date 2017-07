Juncker: 'Dit Europees parlement is belachelijk, heel belachelijk'

Kennelijk dachten de meeste Europarlementariërs er zo over, want slechts enkele tientallen van hen (van de 751) zaten vanmorgen in hun bankjes. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, ook niet bepaald een ochtendmens, was des duivels en gooide een verbale emmer koud water over de afwezigen heen.

Lees verder na de advertentie

"Dit parlement is belachelijk, heel belachelijk", waren de openingswoorden van Juncker. "Ik begroet degenen die de moeite hebben genomen in de zaal te zijn. Maar het feit dat slechts een dertigtal aanwezig is, toont overduidelijk aan dat het parlement niet serieus is. Als op de plek van Joseph Muscat (de aanwezige premier van Malta, red.) mevrouw Merkel zou hebben gezeten, of meneer Macron, dan zou de zaal vol zijn geweest. Het parlement is totaal belachelijk." Bij die laatste woorden deelde hij enkele onbedoelde maar niet minder rake klappen uit aan zijn microfoon.

Ik verzoek u om uw toon te matigen. Wij zijn niet belachelijk. Alstublieft. Antonio Tajani

Die belediging aan het adres van de volksvertegenwoordiging kon parlementsvoorzitter Antonio Tajani niet over zijn kant laten gaan, en hij pleegde dan ook een zelden vertoonde ingreep in een toespraak van de commissievoorzitter. "U mag het parlement bekritiseren, maar de commissie controleert het parlement niet, het is het Europees Parlement dat de commissie moet controleren."

Minzame glimlach Juncker had zijn reactie daarop snel klaar. "Er zijn slechts een paar leden aanwezig om de commissie te controleren. U bent belachelijk", herhaalde hij, terwijl Muscat het tafereel met een minzame glimlach gadesloeg. "Ik verzoek u om uw toon te matigen", zei Tajani. "Wij zijn niet belachelijk. Alstublieft." Juncker bond echter niet in. "Ik zal nooit meer een dergelijke bijeenkomst bijwonen. Het parlement moet ook de voorzitterschappen van de kleinere landen respecteren." Het komt zelden -- zeg maar gerust nooit -- voor dat de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement zo openlijk ruzie maken. Doorgaans zitten deze twee EU-instituten redelijk op één lijn, zeker in hun eeuwige strijd met de lidstaten (vertegenwoordigd in de Raad).

Publiek geheim Het incident in Straatsburg is bovendien een bewijs van wat al een publiek geheim was, namelijk dat de christen-democraten Juncker en Tajani niet bepaald dikke vrienden zijn. Heel anders was de chemie tussen Juncker en Martin Schulz, de vorige parlementsvoorzitter. Hoewel de sociaal-democraat Schulz uit een concurrerende politieke familie kwam, vormde hij met Juncker jarenlang een innige politieke tandem in Brussel. Schulz' vertrek naar de Duitse politiek was eind vorig jaar dan ook een zware dobber voor de Luxemburgse commissievoorzitter. De Juncker-Tajani-botsing smeult intussen nog na. Gianni Pittella, de Italiaanse voorman van de Europese sociaal-democraten, dacht er het zijne van. 'In plaats van 'stoere praatjes' te houden in het EP, kan Juncker zijn woede beter richten aan de Europese Raad wegens hun passiviteit inzake migratie', tweette Pittella. Zijn christen-democratische evenknie Manfred Weber kondigde aan dat zijn groepering nog met een verklaring komt over het incident.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.