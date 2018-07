Juist nu brexit een cruciale fase nadert verkeert de Britse regering in chaos

Het was allemaal kantje boord, maandagavond. De hele dag had de brexit-vleugel in haar Conservatieve partij zware druk uitgeoefend op de premier om haar brexit-strategie te wijzigen. Dat wilden ze doen door amendementen toe te voegen aan brexit-wetgeving die door het Lagerhuis heen moest. Als May niet zou inbinden, zou ze tegen een pijnlijke nederlaag bij een stemming aanlopen, iets wat ze er op dit moment onmogelijk bij kan hebben.

Lees verder na de advertentie

De harde brexiteers in de partij vinden het plan van May veel te slap. May wil namelijk een zachtere brexit, waarbij de Britten wel het vrij verkeer van goederen behouden, maar niet het vrij verkeer van personen en diensten. De brexit-vleugel ziet dat als een 'half in de EU, half uit de EU'-voorstel en willen het daarmee van tafel proberen te krijgen. Via de amendementen, die over handelstarieven en BTW gingen, wilden ze May's plan dusdanig wijzigen dat het in Brussel amper meer als acceptabel kan worden gezien. May bond daarop maandagavond in en gaf de brexiteers wat ze wilden: de aanpassingen werden door een meerderheid in het parlement aangenomen.

Daardoor laaide de woede op bij het pro-EU-kamp in de Conservatieve partij. Want zij zagen dit als een kapitale knieval van de premier, juist op een moment dat ze haar rug recht had moeten houden. Verschillende pro-EU-Conservatieven besloten daarom om vandaag zelf een amendement in te dienen om de regering juist te dwingen een nóg zachtere brexit te accepteren. Zij willen May - volgens dit amendement - tot januari 2019 de tijd geven om een deal te sluiten met de EU die de handel, tarief- en barrièrevrij - met de EU garandeert. Lukt dat niet, dan zullen de Britten alsnog tot een douane-unie met de EU moeten toetreden. Een nachtmerrie voor brexiteers en tegelijk iets wat May's onderhandelingspositie ernstig bemoeilijkt.

Maar de Conservatieve remainers hopen op de steun van de oppositie. En als ze die krijgen, zouden ze weleens genoeg stemmen kunnen hebben om de regering te laten verliezen.

Verscheurd Het laat zien hoe verscheurd de Conservatieven zijn over brexit. En tegelijk hoe moeilijk het is voor May om haar wil aan haar fractie op te leggen. Door haar fragiele meerderheid in het parlement, waarbij ze leunt op de gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP, zijn al een handjevol dissidenten genoeg om haar een nederlaag te bezorgen. Onder die druk trekken beide vleugels in haar partij nu aan de premier, met het risico dat ze haar definitief ten val brengen. Het geeft duidelijk weer dat de werkelijke macht niet langer bij May ligt, maar dat ze afhankelijk is geworden van hoe ze door haar fractie wordt gestuurd. Eind dit jaar moeten de onderhandelingen zijn afgerond en juist nu brexit een cruciale fase nadert, verkeert de Britse regering in chaos. Het zal ook de onderhandelaars in Brussel grote zorgen baren, aangezien deze situatie ook de mogelijkheid van helemaal geen brexitakkoord dichterbij brengt. Niet verwonderlijk dat May ook nog een motie wilde indienen om het zomerreces komende donderdag al te laten beginnen. In de hoop dat de politieke storm wat gaat liggen en ook de kans groter is dat ze de zomer overleeft. Maar daarvoor lijkt geen meerderheid te zijn: ze zal door moeten tot 24 juli. Met hangen en wurgen.

Vote Leave beboet Vote Leave, de officiële brexit-campagnegroep in de aanloop naar het referendum, heeft een boete gekregen van 61 duizend pond (69 duizend euro) van de Britse kiescommissie. De commissie concludeerde dat de campagnebeweging ruim 500.000 pond (565 duizend euro) teveel heeft uitgegeven in de aanloop naar het referendum. Dat is strafbaar volgens de Britse kieswet. Vote Leave had dat geld, via een schijnconstructie, uitgegeven aan een bedrijf voor data-analyse, Aggregate IQ. Volgens de Guardian is dat bedrijf gelieerd aan Cambridge Analytica, iets wat Vote Leave altijd heeft ontkend.

Lees ook:

Theresa May heeft niets anders te bieden dan een starre blik en holle woorden Niets zo zeker dezer dagen als de wetenschap dat alles onzeker is. En dat politieke leiders daardoor gedwongen worden te laten zien waar ze voor staan, áls ze ergens voor staan, schrijft Stevo Akkerman in zijn column.