Juist Kenia is aantrekkelijk voor terreurbeweging Al-Shabaab

De terroristische aanslag op het luxe DusitD2 hotel in Nairobi is beëindigd maar Kenianen blijven met veel vragen zitten. President Uhuru Kenyatta meldde na afloop dat veertien mensen, onder wie een Amerikaan en een Brit, zijn omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond en uiteindelijk werden 700 werknemers en gasten geëvacueerd van het terrein waar het hotel en enkele kantoorgebouwen op staan. Drie van de vier daders zouden dood zijn en één gearresteerd.

Kenianen zijn verbijsterd en vragen zich af waarom Kenia zo vaak het doelwit is van de Somalische radicaal-islamitische groep Al Shabaab. “Het was niet een kwestie of maar wanneer. Als we al iets geleerd hebben dan is het dat het Al Shabaab telkens weer lukt de veiligheidsdiensten in Kenia in slaap te wiegen", schreef Rashid Abdi, een Al Shabaab-expert bij de International Crisis Group op Twitter.

Veiligheidsdiensten Abdi is niet de enige met dit standpunt. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de Keniaanse veiligheidsorganen alerter moeten reageren op informatie die ze ontvangen van landen in de regio of uit het Westen over mogelijke terroristische activiteiten. Al Shabaab eist bij elke aanslag in Kenia dat Keniaanse troepen zich moeten terugtrekken uit Somalië. Sinds 2011 maken Keniaanse legereenheden onderdeel uit van Amisom, de militaire missie van de Afrikaanse Unie die aan de zijde van de Somalische regering strijdt tegen Al Shabaab. Kenia blijft doelwit, zelfs als de troepen uit Somalië worden teruggetrokken, denkt de Amerikaanse professor Brendon Cannon verbonden aan de Khalifa universiteit in de Verenigde Arabische Emiraten. “Het is voor propagandadoeleinden. Bijna alle internationale media hebben een vertegenwoordiger in Kenia en die berichten over de aanslagen van Al Shabaab. Het is de zuurstof die de beweging nodig heeft om te overleven”, schrijft hij in de academische online publicatie The Conversation.

Splitsing Al Shabaab lijdt de laatste maanden bijna wekelijks onder aanvallen van Amerikaanse bewapende drones op hun bases in Somalië. Strijders en enkele leiders zijn daarbij gedood. Bovendien kampt de beweging met interne onenigheid. Er lijkt een splitsing aanstaande. Een deel van Al Shabaab heeft trouw gezworen aan Al Qaida, andere leden aan IS. Het draait uit op een bloedige strijd. De internationale aandacht voor de aanslag in Nairobi moet dienen als een soort opsteker voor de strijders en aanhangers. Amisom, sinds 2007 in Somalia aanwezig, bestaat naast militairen uit Kenia ook uit soldaten uit Oeganda, Ethiopië, Djibouti en Burundi. Toch blijft Nairobi, hoofdkwartier voor vele internationale organisaties waaronder de VN en multinationale bedrijven, het meest aantrekkelijke doelwit. Een deel van het probleem wordt echter ook gelegd bij Keniaanse grenswachters die makkelijk zouden zijn om te kopen. Bovendien kan Al Shabaab in Kenia rekenen op medestanders. Uit onderzoeken blijkt dat forse aantallen jongeren uit sloppenwijken bereid zijn zich voor een redelijk salaris te voegen bij de beweging. In veel gevallen zijn ze niet eens moslim. Het enige positieve uit de reeks van aanslagen in Kenia is dat de veiligheidsorganen steeds professioneler optreden. Tijdens de Al Shabaab aanval op het Westgate winkelcentrum in 2013 schoten militairen en politie per ongeluk op elkaar. In 2015 duurde het geruime tijd voordat Keniaanse hulptroepen en militairen de studenten die op een universiteit werden aangevallen, te hulp konden te schieten. Tijdens de laatste aanslag in het luxe hotel in Nairobi werd snel gereageerd en was de tegenactie goed gecoördineerd.

