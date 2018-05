Juist een autocraat mag zijn volk graag paaien

Als de Turkse president Tayyip Erdogan eind juni opnieuw president wordt, gaan gepensioneerden erop vooruit. En studenten die na zeven jaar hun universitaire opleiding niet hebben afgerond, mogen terug naar de universiteit op kosten van de staat.

Met deze verkiezingsbeloftes voegt Erdogan zich in een groeiend rijtje autocraten dat tijdens hun campagnes beloven de welvaartsstaat flink te verstevigen. Een maand geleden nog in Hongarije: Orbán won daar de verkiezingen met overmacht, behalve met zijn anti-migratiecampagne ook dankzij beloftes over een ruime kinderbijslag en een werkverschaffingsprogramma, bedoeld om laaggeschoolde arbeiders aan het werk te houden.

Waarom is de welvaartsstaat zo'n belangrijk thema voor autocratieën of voor regimes die daar tegenaan schurken? Omdat zij zo hun macht legitimeren? Dat lijkt een logische verklaring, maar het is te simpel, want daarvoor verschillen de regimes te veel van elkaar. Hoe werkt het dan wel?

Drie vragen over autocraten en de welvaartsstaat.

De onderliggende ver­on­der­stel­ling is simpel: we geven mensen geen echte keuze tijdens verkiezingen, maar we verbeteren wel hun leef­om­stan­dig­he­den Andrea Cassani, universiteit van Milaan

Waarom zijn sociale programma's zo populair onder autocraten? "In zijn algemeenheid: autocraten kunnen nu eenmaal niet alleen regeren door middel van repressie", zegt Andrea Cassani. Hij is verbonden aan de Universiteit van Milaan en deed onderzoek naar autoritaire regimes en hun sociale programma's, onder meer in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in een aantal voormalige communistische landen. "Autocratische leiders leggen graag de nadruk op traditie, charisma en ideologie of traditie", zegt Cassani. Als dat niet werkt, verschuiven ze de focus. "Dan richten ze zich op economische groei, veiligheid en sociale programma's. De onderliggende veronderstelling is simpel: we geven mensen weliswaar geen echte keuze tijdens verkiezingen, maar we verbeteren tenminste wel hun leefomstandigheden." Met zulk beleid proberen ze niet alleen in eigen land, maar ook internationaal goede sier te maken. Het is een tactiek die de Russische president Poetin al zo'n beetje zijn hele regeerperiode toepast. Onder zijn leiderschap, en geholpen door de oplopende olieprijs, is de middenklasse er jarenlang enorm op vooruitgegaan - al komt daar nu met de economische teruggang de klad in. Poetin, die al in 2007 waarschuwde voor een 'demografische catastrofe', geeft veel geld uit aan gezinspolitiek. Vrouwen hebben recht op meer dan een jaar zwangerschapsverlof, ze krijgen bij de geboorte van een tweede kind 6000 euro en een maandelijkse kinderbijslag. Ook kunnen families rekenen op extra financiering van de staat bij de koop van een huis. Ook in Hongarije en Polen leggen de leiders graag de nadruk op gezinnen met kinderen. Dat is niet toevallig, want deze landen kampen met vergrijzing en ontvolking. De Hongaarse premier Orbán beloofde voor zijn herverkiezing in april soortgelijke programma's en in Polen is het 500plus-programma, gericht op gezinnen, een groot succes. Ook Bartosz Rydlinski, als politicoloog verbonden aan Cardinal Stefan Wyszyński Universiteit in Warschau, ziet overeenkomsten tussen autocratische regimes en hun sociale programma's. "Ze geloven allemaal heilig in de natiestaat, niet in een maatschappij met individuen. Daarom richten ze zich graag tot grote groepen, zoals gezinnen of gepensioneerden." De Saudiërs introduceerden werk­loos­heids­uit­ke­rin­gen waarvan mensen in over­heids­dienst profiteerden, maar anderen - vissers, boeren en schoonmakers - niet. Die vormen geen gevaar voor de macht

Welke sociale programma's doen het goed? Pensioenen zijn een geliefd instrument onder autocraten. De Noorse onderzoekers Carl Knutsen en Magnus Rasmussen publiceerden onlangs een studie waaruit blijkt dat de toelages voor gepensioneerden in autocratieën en democratieën niet eens zo gek veel verschillen. Maar - en dat is een verschil met democratisch gekozen leiders - autocraten richten zich vooral op de pensioengerechtigden die belangrijk zijn voor het machtsbehoud. In Saudi-Arabië is dat goed zichtbaar, schrijven de onderzoekers in The Washington Post. In 2011, net na de Arabische Lente, verhoogden de autoriteiten van de ene op de andere dag de publieke uitgaven. Het was een duidelijke reactie op de revolutie. Drie jaar later introduceerden de Saudiërs werkloosheidsuitkeringen naar het model van een eerder pensioenprogramma. Voornamelijk mensen in overheidsdienst profiteerden ervan. Maar anderen - vissers, boeren en schoonmakers - niet. Die vormen geen gevaar voor de macht, is de redenatie. Dat autocraten met hun programma's specifieke groepen aanspreken, is niet nieuw. Toen Juan Péron in 1946 aan de macht kwam in Argentinië richtte hij zich met zijn sociale beleid op zijn belangrijkste aanhangers: fabrieksarbeiders. Maar de militaire junta die in 1976 aan de macht kwam, gooide alle sociale programma's die Péron geïntroduceerd had weer overboord. Met uitzondering van die voor gepensioneerde agenten, militairen en ambtenaren. Dat waren belangrijke bondgenoten van de junta, schrijven Rasmussen en Knutsen, en daarom konden zij blijven rekenen op geld van de staat. Deze tactiek werkt, blijkt uit de Noorse studie. Autocraten blijven, nadat ze ouderen extra geld hebben toegezegd, langer aan de macht met steun van de bevolking. In een bepaald opzicht proberen autocraten wel te luisteren naar wat er leeft in de samenleving, zegt Cassani. Daarom beloven autocraten in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara vaak en een betere toegang tot onderwijs en geven ze daar veel geld aan uit. Want in Afrika zijn mensen gebaat bij goedkoop onderwijs - heel anders dan in Rusland en andere ex-communistische landen, die van oudsher een veel beter onderwijssysteem hebben. Overigens is het in autocratieën nog niet zo makkelijk om naar de wensen van de bevolking te luisteren, merkt Cassani op. In democratieën is er een open debat binnen de samenleving via tal van instituties en de media en vanuit de oppositie. In autocratieën niet, omdat de vrijheid van meningsuiting er nu eenmaal minder gewaarborgd is. Daardoor hebben autocraten minder zicht op wat er leeft onder de bevolking. Dat kan het versterken van de welvaartsstaat in de weg zitten. Door het harde liberale beleid dat de jaren negentig gevoerd is, vielen veel mensen buiten de boot. De huidige leiders spelen in op die sentimenten Bartosz Rydlinski, Cardinal Stefan Wyszyński Universiteit in Warschau