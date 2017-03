Jongste Kamerlid is Snapchatter van D66 met zeldzame zachte g

Weinigen kunnen Rens Raemakers (25) nazeggen dat zij op de eerste dag van hun Kamerlidmaatschap hun belangrijkste verkiezingsbelofte hebben ingelost. Die van Raemakers was dan ook overzichtelijk: de hele fractie op Limburgse vlaai trakteren. Met drie gebaksdozen en een zendertje in zijn pak stapte hij gistermorgen de fractiekamer van D66 binnen, nadat hij om vijf uur 's ochtends was opgestaan om op tijd op het Binnenhof te zijn.

Veel cameraploegen volgen Raemakers op zijn eerste dag in Den Haag op de voet, met reden. Het voormalig raadslid in het Limburgse Leudal is in de nieuwe Kamer het jongste Kamerlid, een titel die jarenlang op naam stond van SP'er Farshad Bashir. Daarnaast herstelde hij als student van een ver uitgezaaide vorm van kanker en is hij de eerste Limburger in jaren die het tot de D66-fractie schopt. Paul Wessels, eind jaren negentig een half jaar Kamerlid, was de laatste.

'Schwung' van Pechtold Zijn ziekte tijdens zijn studie bestuurskunde noemt Raemakers 'een onderbreking van een ambitie die ik altijd al had'. "Al op mijn tiende wist ik dat ik later Tweede Kamerlid wilde worden." De moord op Pim Fortuyn en het referendum over de Europese grondwet wakkerden zijn politieke interesse aan, door de 'schwung' van Alexander Pechtold raakte hij aangetrokken tot D66. Tijdens zijn ziekte nodigde Pechtold Raemakers uit bij hem thuis in Wageningen. "Henk Krol was wel echt groot, maar verder was alles net zoals op tv" Rens Raemakers (D66) Dat hij het jongste Kamerlid is, vindt de D66'er 'een leuk triviaal punt' dat 'kansen schept'. "Ik wil de komende jaren zoveel mogelijk Limburgse jongeren uitnodigen naar Den Haag te komen om hen meer bij de politiek te betrekken." Als jongere - maandag wordt hij 26 - denkt hij hen makkelijker te kunnen bereiken. "Ik zit denk ik als een van de weinige Kamerleden op Snapchat. Andere politici denken dat ze al heel goed bezig zijn als ze op Facebook zitten."

Armpje drukken met Dion Graus Dan moet Raemakers weer door: naar de camera's van Omroep Max, de lokale omroep L1, De Telegraaf, en de belangrijkste plek van vandaag: de grote vergaderzaal. Even na enen legt hij staand achter een van de achterste bankjes de belofte af. Een paar meter boven hem leggen zijn ouders het moment vast met hun telefoon, stralend. Ze zien hoe hij na alle benoemingen door de uitgelaten zaal zigzagt, een hand krijgt van Tunahan Kuzu, drie kussen van provinciegenoot Lilianne Ploumen en amicaal armpjedrukt met Dion Graus. "Henk Krol was wel echt groot, maar verder was alles net zoals op tv", vertelt Raemakers als hij weer buiten de zaal staat. "Het is heel raar en onwerkelijk dat ik nu tussen politici zit die voor mij toch een soort idolen zijn: Dijsselbloem, Buma, Klaver, Pechtold." Die wereld wil hij wel een deel van de week op afstand houden. Doordeweeks gaat hij bij zijn broer in Den Haag overnachten, in de weekenden wil hij in Limburg zijn. "Ik mag mijn zachte g niet verliezen, hebben mensen mij al gezegd, anders stemmen ze niet meer op me."

