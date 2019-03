Jongerencoalitie aan senatoren: Stop de renteverhoging op studieschulden

Zo’n beetje elke jongerenorganisatie van betekenis heeft een brandbrief ondertekend tegen de verhoging van de rente op studieleningen. Het gaat om 28 organisaties, ‘van links tot rechts en van groot tot klein’, zegt Tom van den Brink van het Interstedelijke Studenten Overleg (ISO), de initiatiefnemer van de beweging. “Dat is uniek, want we zijn het niet altijd met elkaar eens.”

Dit keer wel, want de renteverhoging is volgens de jongeren een extra boete voor een generatie die zich toch al in de schulden moet steken als zij willen studeren. Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat negatief uitpakt voor studenten.

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven wil de rente tien jaar vastzetten. Deze rentestand is hoger dan de vijfjaarsrente waar het ministerie nu nog mee rekent. Dat levert ­lenende studenten dus meer kosten op.

Minister Van Engelshoven vindt dat de studenten die verhoging best kunnen betalen, omdat ze dankzij hun studie een goede baan zullen vinden

Onbetrouwbaar bestuur Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Senatoren kijken onder meer naar de rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van wetten. “Ik denk dat de Eerste Kamer de kennis en de ervaring heeft om ook te toetsen op doelmatigheid en betrouwbaarheid”, zegt Van den Brink. Daar is het ­volgens de jongerenorganisaties ­misgegaan. Zo vinden zij dat het van onbetrouwbaar bestuur getuigt dat vier jaar na de invoering van het leenstelsel de spelregels ineens worden veranderd. Ook rammelt de argumentatie onder de renteverhoging, zeggen zij. De maatregel moet volgens minister Van Engelshoven 226 miljoen euro opbrengen. Een relatief gering bedrag voor de overheidsfinanciën waar studenten ‘buitenproportioneel’ voor moeten boeten, staat in de brandbrief. Gemiddeld bouwen studenten een studieschuld op van 21.000 euro. De tienjaarsrente ligt ongeveer 0,78 procent hoger dan de vijfjaars. Dat betekent dat (ex-)studenten maandelijks 12 euro meer kwijt zijn aan rente. Op jaarbasis is dat 144 euro. Studenten betalen hun lening in 35 jaar af, waardoor de totale extra kosten maximaal uitkomen op ruim 5000 euro. Volgens minister Van Engelshoven kunnen de studenten dat best betalen. Ze hoeven niet over de brug te komen terwijl ze nog studeren, maar pas als ze ex-student zijn en ondertussen een goede baan hebben gevonden, dankzij hun opleiding. Dus is het volgens de minister best eerlijk dat zij wat meer bijdragen.

