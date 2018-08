Jongeren hard aangepakt door oproerpolitie in Bangladesh

Aanleiding is de dood ruim een week geleden van twee studenten, een jongen en een meisje, die werden aangereden door een te snel rijdende bus. Bij de protesten zijn al tientallen betogers gewond geraakt.

De demonstranten werden aangevallen door pro-regeringsactivisten met knuppels en ook hard aangepakt door de oproerpolitie, die charges uitvoerde en traangasgranaten afvuurde. Minister Asaduzzaman Khan van binnenlandse zaken waarschuwde de jeugdige betogers dat het geduld van zijn politiemensen op begint te raken. “Zelfs wij hebben een grens”, aldus de bewindsman. “Als die grens wordt overschreden, gaan we tot actie over.”

Chauffeurs zonder rijbewijs

Het verkeer in de Bengalese hoofdstad Dhaka is notoir onveilig, met veel chauffeurs zonder rijbewijs, talloze bestuurders die zich nauwelijks aan maximumsnelheden of andere regels houden, en wijdverbreide corruptie onder verkeersagenten. Volgens persbureau AP vallen er bij verkeersongelukken in Bangladesh jaarlijks 12.000 doden.

Spontane jongerenprotesten zijn zeldzaam in het Zuid-Aziatische land. De Bengalese premier Sheikh Hasina beschuldigt haar aartsrivale Khaleda Zia er dan ook van de hand te hebben in de protesten. De oppositieleidster zou zo de emoties willen opstoken in de aanloop naar verkiezingen in december. Maar Khaleda Zia ontkent enige betrokkenheid bij de demonstraties.

In de hoop de gemoederen tot bedaren te brengen, heeft premier Hasina inmiddels beloofd de verkeersveiligheid te verbeteren. Ze kondigde bovendien een week aan met extra verkeerscontroles en riep de jongeren op thuis te blijven. “Wat er is gedaan, is genoeg”, aldus de premier.