Jonge Democraten in de VS willen niet meer zwijgen over Israël

Groot nieuws: antisemitisme is on-Amerikaans. En moslimhaat ook. En discriminatie. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde donderdag met overweldigende meerderheid voor een motie die dat vastlegt. De media raakten er niet over uitgeschreven, want in werkelijkheid moest die motie een lelijke scheur toedekken bij de Democraten. Een jongere generatie Congresleden dringt ongeduldig aan op een progressiever beleid. En is in het kader daarvan zo kwistig met kritiek op Israël, dat de afgelopen weken het verwijt van antisemitisme klonk.

Het was Ilhan Omar die de vlam in de pan liet slaan met uitspraken die, afhankelijk van de toehoorder, getuigden van Jodenhaat, onderontwikkelde politieke vingertoppen of gezond verstand. Vorige maand lanceerde ze op Twitter het verwijt dat de onvoorwaardelijke steun van de meeste Amerikaanse politici voor Israël ‘vanwege de Benjamins’ was. Dat verwees naar het 100-dollarbiljet met de beeltenis van Benjamin Franklin, en daarmee naar de grote rol in Washington van giften van belangengroepen.

Loyaliteit Woedende reacties volgden: ze zou inspelen op het antisemitische beeld van de rijke Jood die met geld alles gedaan krijgt. Omar (een vluchteling uit Somalië, zij en de Palestijns-Amerikaanse Rashida Tlaib zijn de eerste moslima’s in het Congres) verontschuldigde zich en zei dat ze kennelijk nog veel moest leren. Maar vorige week deed ze het weer, volgens haar critici. In een bijeenkomst vroeg ze waarom ze wel iets mocht zeggen over donaties aan Congresleden van farmaceutische bedrijven, maar niets over ‘de politieke lobby in dit land die zegt dat het oké is om aan te dringen op loyaliteit aan een ander land’. Weer zo’n antisemitische insinuatie, meenden critici. De burgemeester van Chicago, Rahm Emanuel, gaf als voorbeeld dat tijdens zijn campagne voor een Congreszetel het verhaal ging dat hij Israëlisch staatsburger was. En vertelde hoe hij ooit Bill Clinton een advies gaf waardoor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een onderhandeling verloor. Omar werd net zo goed harts­toch­te­lijk verdedigd, ook uit Joodse hoek Maar Omar werd net zo goed hartstochtelijk verdedigd, ook uit Joodse hoek. In de Washington Post schreef politiek commentator Paul Waldman, ‘als iemand die is opgevoed in een fervent zionistisch gezin’, dat Omars uitspraken tegenwoordig nauwelijks meer als antisemitisch kunnen worden opgevat. “In de VS van vandaag is het veel waarschijnlijker dat een supporter van Israël een evangelisch-christelijke Republikein is dan een Jood.” Het zijn die supporters die dubbele loyaliteit eisen: in sommige Republikeins geregeerde staten moeten toeleverende bedrijven verklaren dat ze niet meedoen aan een boycot van producten uit door Israël bezet gebied. Ook van Democratische politici kreeg Omar bijval, zowel van andere, vaak jonge fractieleden als van sommige presidentskandidaten, waaronder Bernie Sanders. Daardoor moest fractieleider Nancy Pelosi bijdraaien. Ze had als berisping van Omar een motie voorbereid waarin, zonder haar te noemen, antisemitisme en het suggereren van dubbele loyaliteit van Joden werd veroordeeld. Onder druk van de jonge garde kwam daar discriminatie van moslims bij, en daarna nog meer soorten discriminatie. Uiteindelijk telde de motie zeven pagina’s. Alle Democraten stemden voor, 23 Republikeinen stemden tegen omdat ze vonden dat er een open deur mee werd ingetrapt. Maar daar denkt Omar vermoedelijk anders over: de deur naar kritiek op Israël staat bij de Democraten nu een stuk wijder open.

