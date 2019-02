Jong, hip en rancuneus denderde Nayib Bukele naar het presidentschap van El Salvador

Zou Nayib Bukele er zelf in geloofd hebben? De meeste commentatoren in El Salvador gingen er in ieder geval zeker niet vanuit dat hij zondag tot president van het Midden-Amerikaanse land zou worden gekozen. Bukele, zo klonk het, ging nauwelijks de wijken in, zijn verkiezingsprogramma was te vaag en zijn campagne te hip. Bovendien stond hij dan wel steeds bovenaan in de peilingen, maar zakte hij in de laatste weken van de campagne zienderogen.

Glunderend vierde Bukele voor duizenden enthousiaste aanhangers zijn overwinning op wat hij steevast ‘meer van hetzelfde’ noemt

Maar de 37-jarige Bukele logenstrafte alle voorspellingen; hij haalde zondag meer dan de helft van de stemmen en wordt de jongste president ooit van El Salvador. Een tweede ronde op 10 maart is niet meer nodig.

Daverende schok Glunderend vierde hij voor duizenden enthousiaste aanhangers in hoofdstad San Salvador zijn overwinning op wat hij steevast ‘meer van hetzelfde’ noemt: de gevestigde conservatieve rechtse Republikeinse Nationalistische Alliantie (Arena) en de regerende linkse oud-guerrillabeweging Farabundo Martí Front voor Nationale Bevrijding (FMLN). “We hebben de meeste stemmen gehaald in alle departementen van het land!”, juichte hij, geflankeerd door zijn zwangere vrouw, op het Morazánplein in San Salvador, alsof hij zelf moeite had de uitslag te geloven. Bukele’s overwinning komt als een daverende schok in El Salvador. Sinds het einde van de burgeroorlog in 1992 werd het land steevast geregeerd door Arena en, de afgelopen tien jaar, het FMLN. De Salvadoranen zijn beide partijen evenwel spuugzat; de economie draait slecht, de werkloosheid en de armoede blijven onverminderd hoog, het moordcijfer behoort tot de hoogste in de wereld en maandelijks worden hoge regeringsfunctionarissen, tot oud-presidenten toe, beschuldigd van corruptie. Aangedreven door die onvrede denderde Bukele als een stoomwals door het oude systeem. Hij deed dat door met flair een campagne te voeren die vooral jongeren aansprak. Zijn video’s en memes op sociale netwerken zijn een fenomeen in de regio; op Facebook alleen heeft hij meer dan anderhalf miljoen volgers, ongekend in een land met slechts vijf miljoen kiesgerechtigden. Met zijn perfecte kapsel, kortgeknipte baard en hippe kledingstijl presenteerde hij zichzelf als het frisse, jonge alternatief dat een einde aan de corruptie van de gevestigde orde gaat maken.

Tegenwerking Bukele’s campagne werd ook aangedreven door rancune. Als burgemeester van de hoofdstad werd hij in oktober 2017 wegens kritiek op de partijleiding uit het FMLN gezet, waarna hij een eigen partij, ‘Nieuwe Ideeën’, oprichtte. Het lukte hem echter niet die beweging op tijd voor de verkiezingen te registereren en het Electoraal Hooggerechtshof blokkeerde aanvankelijk zijn kandidatuur voor een kleine linkse partij. De meeste critici zagen dat als onterecht en een poging hem, uit angst voor zijn populariteit, uit de race te houden. Uiteindelijk deed hij toch mee, met de centrumrechtse Grote Nationale Alliantie (Gana). Hoe ongekend Bukele’s zege ook moge zijn, het is niet duidelijk hoe hij precies wil gaan regeren. Onder het uiterlijk vertoon schuilen weinig concrete voorstellen, en zijn partijtje heeft nauwelijks zetels in het parlement. Bukele zal nu moeten gaan samenwerken met dezelfde partijen die hij tijdens de campagne verfoeide. Zijn populariteit op sociale netwerken zal hem daarbij weinig kunnen helpen.

