Jong, gelovig en homo: Pete Buttigieg is een ongewone presidentskandidaat, en juist dat maakt hem populair

De burgemeester van een stad in de Amerikaanse staat Indiana liep zaterdag een school binnen die meer dan duizend kilometer naar het oosten ligt. En achthonderd mensen die vermoedelijk South Bend, Indiana, niet eens op de kaart zouden kunnen aanwijzen, verwelkomden hem als een ster. "Mijn naam is Pete Buttigieg", begint de Democratische presidentskandidaat. "De meeste mensen noemen me Pete, of burgemeester Pete."

Hij heeft beleid in de aanbieding: een overheidsziekenfonds waar iedereen terecht kan, maar niet voor hoeft te kiezen. Grootscheepse maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. En presidentsverkiezingen waarbij gewoon degene wint die landelijk de meeste stemmen krijgt - dus niet zoals bij de verkiezing van Donald Trump de winnaar in het kiescollege.

Hij zet de komende presidentsverkiezingen in historisch perspectief: "We hebben het geluk, en de pech, dat we leven tijdens een van die kantelmomenten die je maar één of twee keer in je leven meemaakt en waarin je niet alleen bepaalt wat er de volgende vier jaar gebeurt, maar de volgende veertig."

Zeven talen

Met die aanpak heeft Buttigieg (de naam is Maltees, je spreek het uit als 'boet-edzj-edzj') in de strijd om de Democratische nominatie een onwaarschijnlijke opmars gemaakt. In de peilingen onder Democratische kiezers, die uit 23 kandidaten kunnen kiezen, staat hij op een vijfde plaats. En in de belangrijke staten waar volgend jaar de eerste stemmen in de voorverkiezingen worden uitgebracht, Iowa en New Hampshire, staat hij zelfs derde.

Die opmars wordt veelal toegeschreven aan de uitgebreide en positieve aandacht van de media. Die laten graag een ongewone kandidaat zien. Buttigieg is de minimumleeftijd om president te worden (35 jaar) nog maar twee jaar gepasseerd. Hij kwam als homo uit de kast toen hij al vier jaar burgemeester was en werd met 80 procent van de stemmen herkozen. Hij studeerde aan Harvard en Oxford, speelt piano en kan zich redden in zeven vreemde talen. En hij diende als reserve-inlichtingenofficier van de Amerikaanse marine een half jaar in Afghanistan.

Zijn geaardheid, zijn leeftijd, dat doet me twijfelen of hij het helemaal tot in het Witte Huis gaat redden Brian Rettger

Ook de inzet van zijn geloof in de politieke strijd kreeg veel aandacht. Hij is episcopaals, de internationale variant van anglicaans, en is niet bang om evangelicale gevoeligheden bij de Republikeinen aan te prikken. Hij noemt christenen die voor Trump stemden hypocriet en richtte zich tot vice-president Mike Pence, verklaard tegenstander van het homohuwelijk: "Als u een probleem heeft met wie ik ben, dan heeft u geen probleem met mij, maar met mijn Schepper."

Die toegang tot de media heeft hij gecultiveerd, net zoals in 2016 die eerdere onwaarschijnlijke gegadigde voor de Republikeinse nominatie, Donald Trump, dat deed. En vorige week zondag liet Buttigieg zich een uur lang door publiek ondervragen op de pro-Trump zender Fox News, die door sommige andere Democratische kandidaten geboycot wordt. Waarbij hij van de gelegenheid gebruik maakte om die zender de oren te wassen over haatdragende uitspraken over immigranten die er regelmatig te horen zijn.

Maar ook voordat de media hem ontdekten, maakte Buttigieg al grote indruk tijdens zijn reizen naar Iowa en New Hampshire. Als hij een groep had toegesproken, werd er nog weken nagepraat over hoeveel rust hij uitstraalde en hoe hij over welk onderwerp dan ook een gedetailleerd en doordacht antwoord wist te geven.