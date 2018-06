Jong, gekleurd, socialist en winnaar bij de Democraten

In Ocasio-Cortez' schijnbaar hopeloze jacht op een zetel in het Amerikaanse Congres maakte ze van haar zwakte haar verkiezingsleus: 'Wij hebben mensen, zij hebben geld'.

Die 'zij' waren niet de Republikeinen, maar de gevestigde Democraten. Zoals Joe Crowley, al twintig jaar lid van het Huis van Afgevaardigden voor een district in New York. In de voorverkiezing waarin ze Crowley uitdaagde, had hij ruim 3 miljoen dollar te besteden, grotendeels gekregen van bedrijven als Google, Boeing en Microsoft.

Ocasio-Cortez weigerde juist donaties uit het bedrijfsleven en haalde maar een tiende van dat bedrag op, net als haar politieke voorbeeld Bernie Sanders. En net als hij voerde ze het in de Verenigde Staten vaak gewantrouwde etiket 'socialist'.

Ze kreeg de steun van enkele grote linkse organisaties, zoals MoveOn. Als Puerto-Ricaanse was ze lid van een minderheid in een district waar niet-witte minderheden samen in de meerderheid zijn. En afgelopen dinsdag won ze, tegen alle voorspellingen in, de Democratische voorverkiezingen.

Haar verkiezing is een waarschuwing: een jonge, niet-witte, behoorlijk linkse generatie rammelt aan de poorten

Waarschuwing Daarmee wordt de 28-jarige Ocasio-Cortez vrijwel zeker het jongste vrouwelijke lid ooit van het Huis. Maar zelfs als ze in november onverwacht verliest van haar Republikeinse tegenstander, zal ze haar spoor nalaten. De jonge democrate Alexandria Ocasio-Cortez. © AP Want Crowley was voorzitter van de fractie, de op drie na hoogste functie bij de Democraten in het Huis, en maakte goede kans leider Nancy Pelosi op te volgen. En hoewel de Democratische voorverkiezingen lang niet overal de gevestigde orde omver hebben geworpen, is haar verkiezing een waarschuwing: een jonge, niet-witte, behoorlijk linkse generatie rammelt aan de poorten. Dat Ocasio-Cortez die poorten zo gemakkelijk zou binnengaan, had ze zelf een jaar geleden niet geloofd. Ooit, tijdens haar studie aan Boston University had ze een bijbaan in de staf van toenmalig senator Ted Kennedy, maar na haar afstuderen - in economie en internationale betrekkingen - koos ze niet voor de politiek. Ze werkte als directeur onderwijs op een middelbare school, en haar laatste baan was achter de bar in een taco-restaurant.