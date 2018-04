Jong Afrika juicht: Botswana benoemt een 30-jarige vrouw tot minister

Het verschil in leeftijd tussen de gemiddelde burger en leiders in landen als Zimbabwe, Kameroen, Oeganda of Nigeria is meer dan 55 jaar. Zuid-Afrikanen noemden hun kabinet op sociale media al spottend een bejaardendorp, nadat ze het nieuws over Kenewendo vernamen. Zelfs de leider van de jongerenbeweging van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is zeven jaar ouder dan zij.

Kenewendo's collega's uit Botswana's drie buurlanden zijn alle drie man: 69 (Zuid-Afrika), 63 (Zimbabwe) en 57 (Namibië) jaar oud.

Niet uitgepraat

Jonge Afrikaanse twitteraars konden hun geluk niet op. Al toonden enkele mannen zelfs in hun enthousiasme nog het diepgewortelde patriarchale karakter van veel Afrikaanse culturen en raakten zij niet uitgepraat over Kenewendo's knappe uiterlijk en burgerlijke staat: "And she is SINGLE, S.I.N.G.L.E." Toch was er vooral vreugde over haar leeftijd.

Kenewendo mag jong zijn, ze lijkt inhoudelijk geen onlogische keus. Ze studeerde internationale economie aan de Britse Universiteit van Sussex, werkte enige tijd op het ministerie van handel in Ghana en werd twee jaar geleden het jongste parlementslid in Botswana ooit.

Ze richtte in 2011, na een ontmoeting met Michelle Obama, Molaya Kgosi op, een organisatie die vrouwelijk leiderschap in Afrika stimuleert. Sinds 2009 werkt ze als economisch consultant. Ook bedacht en presenteerde ze een radioshow, waarmee ze de kennis over economie in Botswana wilde vergroten en was ze al op haar 24ste een populaire krantencolumnist.

