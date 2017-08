Jimmy Carter, Amerika’s beste ex-president

Als in 1967 de Summer of Love in San Francisco wordt gevierd, is dat meer dan die ene zomer waarin alles kan en mag. Het is ook de zomer van verzet tegen conformisme, tegen ongelijkheid, tegen oorlog en geweld. Het is daarmee ook een zomer met politieke idealen.

Lees verder na de advertentie

Hebben die idealen ooit het Witte Huis bereikt? In 1967 is Lyndon Johnson president en voert Amerika oorlog in Vietnam – dat staat natuurlijk haaks op die liefdeszomer. In de 25 jaar na 1967 telt Amerika nog vijf presidenten: Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan en George Bush. Alleen Jimmy Carter, die in 1976 gekozen wordt, kun je als een vertegenwoordiger van de politieke idealen van de jaren zestig beschouwen. “We zijn niet in oorlog geweest. We hebben geen bommen afgeworpen. We hebben geen enkele kogel afgevuurd. Toch hebben we onze internationale doelstellingen behaald.” Het is een samenvatting die Carter graag geeft van zijn buitenlands beleid. De idealen van de jaren zestig klinken er overduidelijk in door.

Voor veel Amerikanen is de slechtste en zwakste president ooit

Carter weet vrede te bewerkstelligen tussen Israël en Egypte. Hij sluit ontwapeningsakkoorden met de Russen. Hij gaat diplomatieke relaties met China aan. Hij stelt mensenrechten centraal in zijn buitenlandse beleid. Carter is de eerste president die inzet op duurzame energie. Hij staat pal voor burgerrechten. Er gaat meer geld naar onderwijs, Carter poogt de zorg te hervormen, breekt een aantal machtige kartels open. En: Carter brengt de moraal terug in de politiek, na Watergate. Op de muur van het Carter-museum in Atlanta staat dat samengevat: ‘We spraken de waarheid. We waren gehoorzaam aan de wet. We bewaarden de vrede.’

Carter dus. Als je in de VS een president wilt beledigen moet je zeggen dat hij ‘nog slechter dan Carter is’ – dieper kun je niet zinken. Voor veel Amerikanen is de slechtste en zwakste president ooit.

De tekst loopt verder onder de afbeelding

© RV

Iraanse gijzelingscrisis Waarom? Ooit kreeg de Britse premier Macmillan de vraag wat hij het meest vreesde in de politiek. Zijn antwoord: events – onvoorziene gebeurtenissen, die je zorgvuldig gemaakte plannen in de war schoppen. Carters presidentschap wordt beheerst door zo’n event: de Iraanse gijzelingscrisis. Op 4 november 1979 bezetten Iraanse studenten de Amerikaanse ambassade in Teheran. Ze houden 444 dagen (!) tientallen Amerikaanse diplomaten gevangen. Een militaire actie om de diplomaten uit de ambassade te bevrijden, mislukt door slechte weersomstandigheden. Daarna verspreiden de Iraniërs de gijzelaars. Carter bevriest miljarden aan Iraanse tegoeden, legt sancties op en dreigt met militaire vergelding als de gijzelaars iets wordt aangedaan. Hij onderhandelt achter de schermen met de Iraanse regering, midden in de campagne voor zijn herverkiezing. Amerika kookt ondertussen van woede, menigeen roept om hard ingrijpen, er is veel media-aandacht. Door de lange duur van de crisis ontstaat het beeld dat Carter een machteloze en zwakke leider is. Een gierende inflatie doet de rest: het is exit Carter. Hij wordt niet herkozen, Amerika kiest in 1980 voor Ronald Reagan. Carters onderhandelingen hebben uiteindelijk succes. Alle gijzelaars worden vrijgelaten, een half uur na Carters aftreden. Een pesterij van de Iraanse ayatollahs. De jaren als ex-president waren voor Carter zijn beste jaren

Politieke idealen Een idealist en dus een zwakke leider. Voordat we dat oordeel van de Amerikanen over president Carter en zijn politieke idealen overnemen, moeten we eerst kijken naar éx-president Carter en zijn politieke idealen. Carter is de langst dienende ex-president uit de Amerikaanse geschiedenis. Na zijn vertrek uit Washington besluit hij om zijn netwerken en prestige in te zetten bij vredesonderhandelingen en het oplossen van conflicten. Hij werkt in talloze landen, van Haïti tot Oeganda, van Israël tot Noord-Korea, en reist de hele wereld over. Zijn inspanningen worden gezien en gewaardeerd: in 2002 ontvangt hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontwikkelt gezondheidsprogramma’s, waardoor tientallen miljoenen mensen een behandeling kunnen ondergaan. Zijn Carter-Center neemt het voortouw bij de bestrijding van rivierblindheid en van de Guineaworm-ziekte, een bijzonder pijnlijke infectieziekte die mede door Carters toedoen bijna is uitgeroeid. Hij laat huizen bouwen voor daklozen. Hij legt zonnepanelen aan in zijn dorp, dat nu voor de helft op zonne-energie draait. De jaren als ex-president waren voor hem zijn beste jaren, zegt hij, veel bevredigender dan zijn tijd in het Witte Huis. Hij heeft als ex-president “meer kunnen doen voor mensen dan daarvoor, in het bijzonder voor de allerarmsten”. Het is eigenlijk een heel modern verhaal, de levensfilosofie van veel millennials: verandering bewerkstellig je van onderop, rondom concrete onderwerpen, niet van bovenaf.

Morele boodschap Is Carter nu iemand die alleen praktische problemen oplost? Nee, hij draagt nog steeds een sterk morele boodschap uit. Carter heeft, als ik goed tel, 29 boeken gepubliceerd, waaronder een roman en een dichtbundel. Maar meestal gaat het over maatschappelijke onderwerpen: het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen, milieubeleid, de doodstraf, de Amerikaanse democratie. Sinds een paar jaar voert hij een kruistocht tegen de wereldwijde schending van vrouwenrechten. Die komt voort uit zijn ervaringen in de vele landen die hij bezocht. Hij zag eerwraak, slavernij en genitale verminking, ongelijke beloning en het wegkijken bij misbruik. Twee jaar geleden sprak hij hierover op een conferentie in Californië. Hij analyseerde waar die schendingen vandaan komen: de foute interpretatie van religieuze teksten en de toenemende maatschappelijke tolerantie voor geweld, die vrouwen als eerste treft. En bovendien: ‘Men don’t give a damn.’ Deze ‘TED-talk’, te vinden op internet, is mooi om te zien: een vriendelijke, fysiek wat kwetsbare man, die desondanks uit het hoofd spreekt, met passie, en alle cijfers over misbruik op een rij heeft. Bedenk: Carter is inmiddels 92 jaar. Het is alles typerend voor Carter: hij vertaalt zijn projecten en zijn ervaringen in analyses en in een politieke agenda. En het is, opnieuw, eigenlijk heel modern: je werkt aan veranderingen van onderop en neemt van daaruit vervolgens politiek stelling. De tekst loopt door onder de afbeelding © RV

Religieuze wortels Ook van deze tijd: het politieke en persoonlijke vloeien bij de ex-president in elkaar over. Zijn strijd voor de rechten van minderheden is sterk biografisch getint. Carter groeit op in het zuiden van de Verenigde Staten, met de segregatie tussen blank en zwart. Maar hij leeft in een gemeenschap waarin alleen het gezin Carter blank is. Al zijn vrienden zijn zwart, hij wordt gevormd door Afro-Amerikaanse ouderen in zijn dorp en dat maakt dat hij segregatie als kind niet begrijpt en als volwassene moreel verwerpt. Carter is diepgelovig en daarom extra gevoelig voor de religieuze wortels van ongelijke behandeling. Hij bouwt mee aan de huizen voor daklozen. Hij is zeer benaderbaar, vraagt geen honderdduizenden dollars voor een lezing, maar houdt vaak toespraken in zijn kerk in Georgia, waar iedereen welkom is. Hij is wat hij zegt en doet. En dan nog dit: Vorig jaar is daar plotseling Bernie Sanders, die het Hillary Clinton bijzonder lastig maakt in de Democratische voorverkiezingen. Met zijn Feel The Bern-beweging weet hij nieuwe energie en nieuw enthousiasme te mobiliseren, vooral onder jonge kiezers. Zijn agenda, die voor Amerikaanse begrippen heel lang veel te radicaal was, blijkt plotseling aan te slaan: bij millennials, maar ook bij blue collar Republikeinen. Volgens de peilingen had hij meer kans om Trump te verslaan dan Clinton. Na Trumps overwinning, zijn de Democraten naarstig op zoek naar een nieuw verhaal en nieuwe bezieling. In het nieuwe programma, ‘A Better Deal’, zit al meer Sanders en minder Clinton. Carter en Sanders hebben grotendeels dezelfde politieke opvattingen, zijn allebei sterk door politieke moraal gedreven, allebei authentieke politici. In een publiek tweegesprek, dit voorjaar, analyseert Carter de stand van de Amerikaanse samenleving. Veel Amerikanen zijn boos, voelen zich vergeten. Waarom? De Amerikaanse samenleving is oneerlijk geworden. Veel burgers hebben te weinig geprofiteerd van de toegenomen welvaart, hebben geen toegang tot goed onderwijs en goede zorg, en genieten minder bescherming door het rechtssysteem dan anderen. Bernie Sanders: “Met alles wat president Carter zegt, ben ik het eens.”

Carter onthult: “Zien jullie nu allemaal waarom ik op hem gestemd heb?”

En zo lijkt er, misschien wel dankzij Trump, plotseling weer momentum voor idealen à la Carter.

Vriendelijkste president Afgelopen juni neemt Carter een vlucht van Atlanta naar Washington. In het toestel schudt hij iedere passagier de hand. Iemand maakt er een videootje van en dat gaat viraal. De commentaren: onze vriendelijkste president. Een verademing nu we met de grofgebekte Trump zitten. In juli werkt Carter mee aan de bouw van huizen voor daklozen. Door de hitte bevangen belandt hij in het ziekenhuis. De commentaren: Trump zit op de golfbaan, bij een of ander toernooi, Carter bouwt huizen, voor daklozen. Kiest u maar. Carter maakt als ex-president bij veel Amerikanen diepe indruk. Vaak wordt hij Amerika’s beste ex-president genoemd. Toch blijft dat imago van ‘zwakste president ooit’ aan hem kleven. Daarom nog even terug naar die Iraanse gijzelingscrisis. In een terugblik vertelt Carter dat de crisis hem kwelde, hij nooit zoveel gebeden heeft als toen. Hij stond onder druk van hardliners, die wilden dat hij militair ingreep. Maar hij wist een ding zeker: militair ingrijpen zou tot de executie van de gijzelaars leiden. En hij wilde maar één ding: de gijzelaars veilig thuisbrengen. Dus koos hij voor sancties, voor het afsluiten van geldstromen, voor onderhandelingen. Uiteindelijk kreeg hij er de gijzelaars mee vrij. Maar het kostte hem zijn herverkiezing. Die was voor hem ondergeschikt aan het lot van de gijzelaars. Is dat nu een teken van zwak of van sterk leiderschap?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.