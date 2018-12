Jetten wil CO2-heffing voor industrie

Ruim een week voordat er een klimaatakkoord moet liggen, pleit D66-fractievoorzitter Rob Jetten voor een nationale CO2-heffing, zowel voor de energie- als industriesector. “Het gaat internationaal niet hard genoeg. Wil je de komende tien jaar resultaten boeken, dan zijn nationale CO2-beprijzingen onontkoombaar.”

Bij coalitiepartijen VVD en CDA ligt dit gevoelig. Voor voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW is zo’n binnenlandse CO2-heffing zelfs onbespreekbaar. Volgens hem zal deze maatregel bedrijven wegjagen uit Nederland.

Jetten herkent die klacht, zegt hij woensdag in een interview met Trouw. “Daarom moet je meer doen dan alleen CO2 beprijzen. Bedrijven die willen verduurzamen, moet je met subsidies helpen dat zo snel mogelijk te doen.” En bedrijven die bewust achterblijven, vindt hij, moet de overheid boetes kunnen opleggen.

In de Tweede Kamer steunen ook coalitiepartij ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren een CO2-heffing. Het kabinet heeft al plannen voor een CO2-belasting voor de energiesector, maar voor de industrie wordt de maatregel vooralsnog alleen uitgewerkt als stok achter de deur, mochten de bedrijven de doelstellingen zelf niet halen.

Een CO2-heffing is slechts één van de onderwerpen uit de klimaatonderhandelingen die zeer gevoelig liggen. Niet alleen aan de klimaattafels onder leiding van Ed Nijpels wordt overlegd, ook steeds meer bewindslieden en Kamerleden bemoeien zich ermee. Binnen de coalitie spreken zowel de fractievoorzitters, de klimaatwoordvoerders, de premier Rutte als een aantal vakministers in het zogeheten ‘cockpitoverleg’. Hete hangijzers die nog op tafel liggen zijn de subsidiëring van elektrisch rijden, het betalen van de verduurzaming van woningen en ondergrondse CO2-opslag.

Twistpunt

Hoewel de druk toeneemt, is er volgens Jetten geen sprake van grote onenigheid binnen de coalitie. “Berichten in de krant dat de coalitie op klappen zou staan, herken ik helemaal niet.”

Toch zal het klimaat de komende maanden een twistpunt blijven. Begin volgend jaar wordt bekend hoe ver de CO2-uitstoot sinds 1990 is teruggebracht. In het recent door het gerechtshof bekrachtigde Urgenda-vonnis, wordt de staat verplicht dit in 2020 tot 25 procent terug te brengen. Maar uit cijfers van vorige week blijkt dat de reductie rond de 15 procent uitkomt, en dan haalt Nederland het Urgenda-doel dus niet. Jetten: “Dan moeten we maatregelen uit het klimaatakkoord naar voren halen, zoals een verbod op kolen. Dat moet een serieus pakket zijn, waarmee je de doelstelling binnen een paar jaar haalt.”

