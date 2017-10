Jeroen Dijsselbloem vertrekt uit de politiek omdat hij de 'vuurkracht' niet heeft

"Het is nooit af en dat maakt het bepalen van het moment van vertrek zo moeilijk. De Partij van de Arbeid, mijn partij, moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb", schrijft de PvdA'er dinsdagavond in een brief aan voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer.

Dijsselbloem vertrekt per 25 oktober, in de week waarin het aantreden van het nieuwe kabinet wordt verwacht. "Ik verlaat daarmee de Nederlandse politiek. En dat valt me zwaar", aldus Dijsselbloem. De oud-gedeputeerde uit Groningen, William Moorlag, wordt zijn vervanger.

De PvdA'er maakt wel zijn termijn af als voorzitter van de eurogroep, die duurt tot medio januari. De ministers van financiën van de eurolanden gingen daar eerder deze week mee akkoord.

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart ging de PvdA terug van 38 naar negen zetels. Het verlies was voor Dijsselbloem de belangrijkste reden om de Haagse politiek na zeventien jaar te verlaten.

Dijsselbloem zat van 2000 tot 2012 in de Tweede Kamer. Hij hield zich onder andere bezig met onderwijs, integratie, vreemdelingenbeleid, openbaar vervoer en fiscale zaken. In 2012 werd hij minister van financiën in het kabinet van VVD en PvdA.