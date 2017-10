Jeroen Dijsselbloem kan straks ook vanuit huis werken

Als Jeroen Dijsselbloem over twee weken geen minister van financiën meer is én geen Tweede Kamerlid, heeft hij geen betaalde baan meer. Het voorzitterschap van de eurogroep, dat hij tot half januari bekleedt, is immers onbezoldigd. Om dat 'probleem' te ondervangen, wordt de PvdA'er tijdelijk adviseur bij het Europese reddingsfonds ESM, de parkeerplaats voor de miljardenleningen aan onder meer Griekenland.

De vraag is of hij het naar z'n plezier gaat hebben, in zijn kantoor op het Zuidas-achtige Kir­ch­berg-pla­teau.

Strategisch adviseur Het in Luxemburg gevestigde Europees Stabiliteitsmechanisme maakte gisteren bekend dat Dijsselbloem een contract krijgt als strategisch adviseur voor de komende periode, waarin hij nog drie keer de vergadering van ministers voorzit. Daarvoor krijgt hij een salaris: bruto 14.500 euro per maand. Dat is iets meer dan een ministerssalaris, en ongeveer twee keer zoveel als een Tweede Kamerlid. Woensdag kondigde Dijsselbloem zijn vertrek uit de Kamer aan, per 25 oktober. Hij ziet af van wachtgeld. Bij gebrek aan een vaste baan heeft Dijsselbloem straks ook geen vaste werkplek meer. Volgens zijn woordvoerder kan hij terecht in het ESM-kantoor, maar de vraag is of hij daar voor z'n plezier gaat zitten, op het Zuidas-achtige Kirchberg-plateau. "Er is ook een kantoor voor de eurogroepvoorzitter in Brussel", aldus de woordvoerder. "Daarnaast is vanuit huis of een kantoortje in Nederland werken ook een optie."

Ministers van financiën Eigenlijk wás Dijsselbloem al werkzaam voor het ESM: de voorzitter van de eurogroep is namelijk automatisch voorzitter van de raad van gouverneurs van het noodfonds, die verder bestaat uit alle andere ministers van financiën van de eurozone. Dat forum neemt uiteindelijk formele beslissingen over leningen aan eurolanden in nood, nadat hetzelfde gezelschap daarover in de eurogroep politieke overeenstemming heeft bereikt. Maar ook bij die voorzittersfunctie hoort geen salaris. In de eurozone woedt een discussie over de opwaardering van het ESM tot een Europees Monetair Fonds, naar model van het mondiale IMF in Washington Het ESM neemt de komende maanden ook de onkosten die Dijsselbloem voor de eurogroep maakt, zoals reiskosten en hotels, voor een groot deel voor zijn rekening. Tot nu toe deed het secretariaat van de eurogroep in Brussel dat.