Jeff Sessions raakt verder in het nauw

Donald Trump heeft er een reden bij om ongerust te zijn over het onderzoek dat de FBI doet naar zijn Russische connecties. De politieke baas van de FBI, minister van justitie Jeff Sessions, kan hem niet meer beschermen, nu Sessions zelf betrokken lijkt. Sessions heeft donderdag tijdens een persconferentie beloofd zich niet met het onderzoek te zullen bemoeien. Dat onderzoek gaat over de Russische steun aan de campagne van Trump, en dan vooral de politiek explosieve vraag of hij of zijn mensen daarvan op de hoogte waren. Volgens de Democraten moet nu een onafhankelijke jurist dat gaan leiden.

Nadat woensdagavond bekend werd dat Sessions voor de verkiezingen meermalen contact had met de Russische ambassadeur, vroegen vooraanstaande Republikeinen in het Congres hem om zich niet meer met het FBI-onderzoek te bemoeien. Dat heeft Sessions nu dus beloofd. Maar hij herhaalde dat hij niet heeft gelogen tijdens de hoorzitting in de Senaat voordat hij benoemd werd. “Ik heb de waarheid gesproken tegen de commissie.”

'Niet in contact met de Russen' Democraten eisten donderdag zelfs het aftreden van de minister, omdat hij tijdens de hoorzittingen die voorafgingen aan zijn benoeming tot minister, onder ede iets anders had verklaard: “Ik heb niet in contact met de Russen gestaan”, zei hij toen. Sessions heeft nu laten weten dat hij die gesprekken niet noemde omdat hij ze voerde als senator, niet als betrokkene bij Trumps campagne. Nancy Pelosi, aanvoerder van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, vindt Jeff Sessions niet geschikt om te dienen als de hoogste wetshandhaver van het land. “Hij heeft onder ede gelogen. Meineed is een misdaad. Hij moet aftreden.” President Trump sprak gisteravond zijn ‘volledige vertrouwen’ in Sessions uit. Nancy Pelosi: "Sessions heeft onder ede gelogen." © EPA Hij heeft onder ede gelogen. Meineed is een misdaad. Nancy Pelosi, Democraat De minister is de tweede belangrijke medewerker van de Amerikaanse president die in de problemen komt door contacten met de ambassadeur. Vorige maand moest Trumps adviseur nationale veiligheid, Michael Flynn, aftreden omdat hij onwaarheid had gesproken over enkele telefoongesprekken in de periode voor Trump aantrad. Ze gingen onder meer over de strafmaatregelen die president Obama had genomen tegen Rusland omdat het land zich door middel van hacks bleek te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen.

Betere betrekkingen Sessions was de eerste senator die zich voor Trump uitsprak. Van een criticus van Rusland werd hij in die periode, net als Trump zelf, een pleitbezorger van betere betrekkingen met het land. Trump sprak tijdens de campagne regelmatig zijn bewondering uit voor de Russische president Vladimir Poetin, en heeft lang niet willen toegeven dat Rusland zich heeft gemengd in de verkiezingsstrijd. Dat kan gewoon zijn mening zijn, maar het kan ook zijn dat hij iets van Rusland te vrezen heeft. In januari dook een dossier op, samengesteld door een Britse ex-spion, over zakelijke en seksuele activiteiten van Trump in Moskou. De inhoud ervan is tot op heden niet bevestigd, maar het is ook nog niet terzijde gelegd, zo vernemen Amerikaanse media van inlichtingendiensten.

Regering-Obama De gesprekken tussen Sessions en de Russische ambassadeur kunnen onschuldig geweest zijn. Volgens Sessions, en sommige Republikeinse senatoren, is het niet vreemd dat een ambassadeur van gedachten wil wisselen met een lid van de commissie voor de strijdkrachten. Donderdag meldde The New York Times dat de regering-Obama ‘postuum’ stevig aan het Rusland-onderzoek bijdraagt: ontsteld over de omvang en het pro-Trumpkarakter van de Russische bemoeienis, en bevreesd dat de nieuwe regering de boven water gekomen informatie zou verdonkeremanen, legden functionarissen in de dagen voor Trumps beëdiging zoveel mogelijk vast in rapporten. Die stuurden ze onder geheimhouding aan leden van het Congres. Ze gaven er een zo laag mogelijke veiligheidsclassificatie aan, zodat meer mensen op de hoogte konden raken.

