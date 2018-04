Jean-Claude Juncker: Ik houd niet van de huidige koudeoorlogs-retoriek

De Nederlanders ­waren in de jaren zeventig en tachtig bijna blind pro-Europees, is mijn indruk”, herinnert Jean-Claude Juncker zich. “Ik werd destijds bekritiseerd door mijn collega’s van het CDA: ik zou een zwakke Europeaan zijn, met de verkeerde ambities. Ik vroeg hun of ze daarover discussies met burgers hadden gevoerd. Dat hadden ze niet.

“Vervolgens kwam er een totale omslag in Nederland. Nu word ik gezien als een fervent pro-Europeaan. Ik heb de Nederlandse politiek en samenleving dertig jaar geobserveerd. Ik was een ­Nederlander toen zij Europees waren. Nu ben ik een Europeaan en zijn zij te Nederlands.”

De Luxemburgse oud-premier debiteert dit soort observaties en anekdotes aan de lopende band. Soms zit hij ernaast met een jaartal, een naam of een gebeurtenis, maar met zijn politieke staat van dienst van ongeveer 35 jaar is dat niet verwonderlijk.

Het gesprek met de 63-jarige voorzitter van de Europese Commissie is het slotstuk van de interviewserie ‘Kop op, Europa’, waarin de afgelopen maanden veertien prominente niet-Europeanen spraken over hun visie op zowel Europa als de Europese Unie (zie kader). Nu de serie ten einde loopt, heeft ‘Europa’ recht op een weerwoord.

Maar ja, om de even legendarische als verzonnen uitspraak van de Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger aan te halen: wie moet je bellen als je Europa wilt spreken? Dat wordt Jean-Claude Juncker, sinds 2014 voorzitter van het dagelijkse bestuur van de EU.

“Cultureel gezien bestaan we, maar we zijn niet dominant. Dus ik nodig hier iedereen altijd uit tot een meer uitgesproken bescheidenheid. We moeten inderdaad luisteren naar de rest van de wereld. Ik sprak eens met een Indiase filosoof, en vroeg hem: wat denkt u van de Europese cultuur? Hij zei: ‘Bestaat die dan?’”

“Ik denk dat dat in de kern waar is. Wij Europeanen denken soms dat we de baas van de wereld zijn. Daarbij vergeten we dat we een klein en zwak onderdeel van het universum zijn. We verliezen economische macht. We zakken langzaam maar zeker af van 25 procent van het wereldwijde bruto nationaal inkomen naar 18 à 16 procent.

“Dat is A: moeilijk te zeggen, en B: diversiteit. Waar ik van hou in Europa is dat het landschap elke tweehonderd kilometer totaal verandert. Op andere continenten heb je soms hetzelfde landschap gedurende driehonderd, vierhonderd, tweeduizend kilometer. In Europa verandert alles. Dat heeft impact op ons denken en op het gedrag van wie daar leeft.”

“Voor mij is het een kracht. Het is een zwakte in die zin dat we soms negeren wie en wat de anderen zijn. Wat weten wij van de Noord-Finse maatschappij? En wat weten zij daar over Sicilië en Zeeland? Niets.”

“Dat is het. Onze onderwijssystemen zijn te veel gericht op ons eigen gebiedsdeel, onze eigen geografie en onze eigen geschiedenis. Maar zelfs de kennis over onszelf schiet tekort. Ik heb een goede vriend, zijn naam is Frans Timmermans. Hij is historicus. Soms vertelt hij iets over Luxemburg dat ik zelf niet eens wist. Het zou voor alle Europeanen goed zijn als we zoveel wisten als Frans Timmermans.”

“Die indruk dat wij intellectueel, politiek en moreel de planeet leiden, is ontstaan doordat wij eeuwenlang hebben genegeerd wat elders gebeurde. De Egyptische cultuur was er, maar we wisten het niet. De Chinese cultuur was er, een schitterende cultuur, vol diversiteit, rede en nuances, maar daar werd ons niets over verteld. Zo zijn we ook nooit gewend geraakt aan Rusland. Dat land heeft een schitterende literatuur. Ik kan die helaas niet in het Russisch lezen, ik lees die in het Duits of Frans, maar al mijn Russische vrienden zeggen me: je mist 75 procent van de dichtheid als je die boeken niet in het Russisch leest. Vanuit ons eurocentrische wereldbeeld negeren we dat.”

Twee van onze geïnterviewden (Nina Chroesjtsjov en Kremlin-ideoloog Sergej Karaganov) waren kritisch over de expansie van de Navo en de EU in oostelijke richting. Alle problemen die we nu hebben met Rusland, zijn mede daardoor veroorzaakt, zeggen zij.

“We kennen Rusland niet. Het is een continent op zichzelf, met elf tijdzones. Ze hebben een andere kijk op de geschiedenis. Die perceptie van wat ik maar even diep-Rusland noem, negeren wij. We kennen Moskou, maar dat is Rusland niet. Als je door Rusland reist, spring je van het ene continent naar het andere. Mensen zien er anders uit, ze praten anders, ze hebben wereldbeelden die geheel anders zijn dan die in Moskou. Bijna iedereen die ik daar heb ontmoet, is ongelukkig over het falen van de Sovjet-Unie. Dat heeft ze geschokt op een manier die we niet eens kunnen beginnen te begrijpen.

Juncker geflankeerd door de auteurs van dit interview, Christoph Schmidt (R) en Stevo Akkerman. © Sander de Wilde

“Mijn vriend Vladimir Poetin – want we zijn al jarenlang vrienden, ook al mag je tegenwoordig niet zeggen dat Poetin je vriend is – was destijds zeer onaangenaam getroffen door die ene zin van president Obama, toen hij zei (in 2014 in Den Haag - red.) dat Rusland slechts een regionale macht is. Als Rusland iets niet is, is het dat wel. Wij moeten leren om met Russen op gelijke voet te praten, op ooghoogte.

“Ik maak wel onderscheid tussen de uitbreiding van de Europese Unie en die van de Navo. Die van de EU moest gebeuren. Ik was erbij, als premier van Luxemburg, dat in 1997 EU-voorzitter was toen het proces begon. We zaten nog met vijftien landen om de tafel. We hadden het gevoel dat dit een moment was in de geschiedenis dat je niet kon missen. Het was geen romantisch moment, maar wel het diepe gevoel: wij zijn hier, wij staan aan het roer, we moeten het nu doen.

“Die nieuwe democratieën hadden het recht om bij ons aan de deur te kloppen. Decennialang hadden we tegen ze gezegd: ooit zal de dag daar zijn, dat de deur opengaat. Wat zou er zijn gebeurd als we die deur dicht hadden gehouden? Dan zouden die nieuwe landen gevochten hebben, zoals ze soms doen. De nationale soevereiniteit die ze nu binnen de EU hebben, zouden ze dan op een andere manier hebben ontdekt: tégen hun buren. We zouden enorme grensconflicten hebben gehad, zoals we ze nu in veel mindere mate ook hebben. Dat is allemaal voorkomen omdat ze dat Europese perspectief hadden, omdat wij zeiden: kom, laten we de dingen samen doen.

“Zelfs Rusland was er voorstander van dat die landen lid werden van de EU. De eerste keer dat ik Boris Jeltsin ontmoette, zei hij: ‘Die landen hebben het recht om zich aan te sluiten bij de EU. Maar liever geen Navo.’ Toch hebben we de Navo tot aan de Russische grens uitgebreid.

“Er is overigens een mythe ontstaan over de tijd na de Koude Oorlog. Die legende is dat bondskanselier Kohl en president Bush sr. aan Jeltsin en Gorbatsjov zouden hebben beloofd dat die Navo-uitbreiding naar het oosten nooit zou plaatsvinden. Maar dat klopt niet. Ik heb het Kohl en Bush vaak genoeg gevraagd: was dat de deal? Dat is het nooit geweest. Zelfs Gorbatsjov heeft me verzekerd dat dit nooit zo is afgesproken.

“Op de Navo-top in Boekarest in 2008 probeerden Bush en anderen om Georgië en Oekraïne als lid erbij te halen. Sommigen van ons, zoals Duitsland, Frankrijk, maar ook Nederland en Luxemburg, zeiden nee. Het zou een grote fout zijn geweest. Ik denk ook niet dat Oekraïne in de afzienbare toekomst Navo-lid zal worden.”