Iemand heeft er in een talkshow een meninkje over. De PvdA had dat niet moeten doen, zegt hij. Het argument: "de kiezers begrijpen dat niet."

Je hoort dat vaak: de kiezers 'begrijpen dat niet'. Wat is de kracht van dat frame?

Je maakt het jezelf comfortabel. Je beweert dat de kiezer iets niet begrijpt - en meer argumenten heb je niet nodig. Die keuze voor de VVD is uiteraard heel erg fout, als de kiezer dat niet begrijpt. Discussie gesloten.

Je maakt het je tegenstander lastig. Als je zegt dat de kiezer de samenwerking met de VVD niet begrijpt en je tegenstander gaat daar tegenin - dan gaat hij tegen de kiezer in. Dat is niet handig.

Als je wordt geconfronteerd met dat de-kiezer-begrijpt-dat-niet-frame, hoe moet je daarop reageren? Zeg dat VVD en PvdA midden in de crisis samen móesten werken, dat ze het land niet in de steek konden laten. En voeg er aan toe: "de kiezer begrijpt dat heel erg goed." Dan heb jij ook de kiezer als getuige - alleen bij jou begrijpt de kiezer het wel en bij je tegenstander niet. Dan heb jij de kiezer blijkbaar een stuk hoger zitten. Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.

