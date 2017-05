Jared Kushner zit in hetzelfde schuitje als schoonpapa de president

Tot gisteravond kon Donald Trump in ieder geval niet mopperen over zijn eerste buitenlandse reis. En dus kon ook zijn schoonzoon Jared Kushner opgelucht ademhalen.

In de Amerikaanse media werd de afgelopen maanden flink gegrinnikt omdat de president zijn politieke adviseur en schoonzoon, de man van Ivanka, steeds weer nieuwe verantwoordelijkheden gaf, waardoor zijn portefeuille zich inmiddels uitstrekt van 'vernieuwing van het overheidsapparaat' tot 'vrede in het Midden-Oosten'. Die twee opdrachten zijn natuurlijk niet even snel uit te voeren, maar deze week levert Kushner (36) zijn eerste concrete prestatie af. Hij speelde een hoofdrol bij het uitstippelen van het programma. En de gisteren formeel beklonken grote wapenaankoop door Saudi-Arabië werd door hem vergemakkelijkt, doordat hij persoonlijk de directeur van Lockheed Martin belde om de prijs van een anti-raketsysteem omlaag te praten.

Net als Trump heeft Kushner moeite met zijn zakelijke belangen te scheiden van zijn politieke functie

Net als voor Trump wordt Kushners reis overschaduwd door wat er ondertussen in Washington speelt. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat Kushner, net als zijn schoonvader, moeite heeft om zijn zakelijke belangen te scheiden van zijn politieke functie. En dat hij misschien een lijk in de kast heeft dat bij leven Russisch sprak.

Onroerend goed Kushner was voor hij op het Witte Huis kwam werken projectontwikkelaar. Hij nam op jonge leeftijd (24) de leiding van het familiebedrijf over van zijn vader toen die wegens belastingontduiking en illegale verkiezingsgiften de gevangenis in moest. Terwijl Kushner Companies tot dan toe weinig opvallende woonprojecten in New Jersey bouwde, zette het bedrijf onder Jared in op luxe appartementen en prominente bedrijfsgebouwen in New York. De federale overheid heeft strenge regels die belangenverstrengeling moeten voorkomen. Ze gelden niet voor de president, en Donald Trump heeft geweigerd zijn bedrijf van de hand te doen. Nu blijkt dat Kushner wel afstand heeft gedaan van de leiding, maar niet van het bezit van zijn onroerend goed. Hij verkocht alleen zijn aandeel in projecten die een politiek probleem zouden kunnen vormen; en dat is tot nu toe maar een tiende van het totaal. Hoe hij die projecten uitkoos, vertelt hij niet. De Washington Post ontdekte dat Kushner van twee gebouwen die zijn bedrijf naast elkaar neerzet in New Jersey met uitzicht over Manhattan er één afgestoten had. Dat zou worden gefinancierd door het te verkopen aan buitenlanders die als dank voor die investering een Amerikaanse verblijfsvergunning zouden krijgen; een bestaande, maar controversiële regeling. Evengoed kreeg Kushner er problemen mee. Zijn zus Nicole Meyer is er nog wel bij betrokken, en tijdens een presentatie in China noemde ze zijn naam en functie.

Rusland Kushner is ook verwikkeld in de nog steeds mistige relatie van de campagne-organisatie van Trump met Rusland. Russische hackers hielpen bij de verkiezing van Trump door het stelen van e-mails van de Democraten. Het Congres en de FBI onderzoeken of er sprake was van samenspanning, gezien het feit dat een aantal medewerkers van Trump, onder wie Kushner, contacten hadden met Russen die ze niet of pas heel laat meldden. Kushner sprak onder meer met de Russische ambassadeur en het hoofd van een Russische bank in staatsbezit. Misschien, speculeerde het tijdschrift New York, is Jared Kushner gewoon niet zo slim als iedereen dacht Eind vorige week lekte uit dat de FBI grote belangstelling heeft gekregen voor het doen en laten van 'een functionaris in het Witte Huis in de naaste omgeving van Donald Trump'. Wie dat is, weet nog niemand, maar Jared Kushner is duidelijk een van de kandidaten. Een reden om dat te denken, is dat toen Donald Trump twee weken geleden uit frustratie over het Rusland-onderzoek besloot om FBI-directeur James Comey te ontslaan, Jared Kushner hem daarin steunde. De schoonzoon die Trump zo goed rustig kon krijgen, schaarde zich achter een emotionele en buitengewoon riskante actie - die prompt leidde tot de aanstelling van een onafhankelijke aanklager, Robert Mueller. Waarom? Misschien, speculeerde het tijdschrift New York, is Jared Kushner gewoon niet zo slim als iedereen dacht. Of misschien was hij doodsbang voor wat Comey zou kunnen ontdekken. Lees ook: Trumps riskante reis

