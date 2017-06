Jan Roos weer opiniemaker: Zonder zetels sla ik geen deuk in een pakje boter

Waarom bent u gestopt? Lees verder na de advertentie "Dat is vrij simpel uit te leggen. Ik ben gevraagd om als lijsttrekker en partijleider van VNL de verkiezingen in te gaan, en de uitslag was niet waar we op hoopten. Daar heb ik nu mijn conclusie uit getrokken. Ik ben blijkbaar niet aansprekend genoeg om een zetel binnen te halen. Je moet de oorzaak ook een beetje bij jezelf zoeken. "Ik ben nog steeds geëngageerd, maar als leider van een partij zonder zetels kan ik ook geen deuk in een pakje boter slaan. Daarom heb ik besloten weer gewoon buiten VNL aan de slag te gaan."

Waar is het mis gegaan met de verkiezingscampagne? "Een aantal dingen zijn niet goed gegaan. Ik maakte de overstap naar de politiek, en daarna deden Thierry [Baudet, red.] en GeenStijl met dat rare initiatief hetzelfde. Dan eet je elkaar op. "De Turkenrel heeft de VVD ook erg geholpen. Als het niet een week voor de verkiezingen was geweest, had Rutte de Turkse minister gewoon met een bloemetje in Rotterdam verwelkomd. "Van de Nederlandse media mag ik ook geen andere stap zetten na mijn tijd bij PowNed. Men was vooral bezig om een oud filmpje of Tweet te vinden om mij op te kunnen pakken."

Zoals de uitzending van Pauw & Jinek waar u het met Eva Jinek aan de stok kreeg? "Het gaat niet alleen om Pauw & Jinek. Neem bijvoorbeeld ook die koekenbakker van Nieuwsuur. Hij durft bij College Tour aan Holleeder geen enkele kritische vraag te stellen, maar mij neemt hij wel onder vuur.

Wat zijn uw toekomstplannen? "Ik ben altijd een opiniemaker geweest. Bij PowNed, maar ook met het radioprogramma Echte Jannen, of de columns die ik geschreven heb. Dat ga ik nu dus weer doen, maar dan voor mezelf. Op een nieuwe website komen columns, vlogs en andere filmpjes. "Ik ben nog steeds politiek betrokken en wil mijn stempel blijven drukken. Dat is lastig om te doen in de politiek correcte Nederlandse media, dus daarom kies ik voor mijn eigen platform op internet."

VNL probeerde de electorale ruimte op rechts naast de PVV op te vullen. Nu heeft Forum voor Democratie van Thierry Baudet twee Kamerzetels. Is dat de nieuwe plek voor rechtse mensen? "Er zijn in Nederland eigenlijk weinig echt rechtse mensen. Als je op de VVD stemt, krijg je de PvdA of GroenLinks met hun nivelleringsplannen erbij. De PVV heeft op sociaal-cultureel gebied een aantal rechts ideeën, maar sociaaleconomisch zijn ze zeker niet rechts. "De echte liberale vijver, waar VNL in probeerde te vissen, heeft weinig marge. Baudet heeft een goede campagne gevoerd, daar zijn op het laatste moment veel kiezers van ons heengegaan. Mensen stemmen toch strategisch, en kijken of hun stem ook in de Kamer vertegenwoordigd zal worden. "Forum voor Democratie is nu een gevestigde partij. Het heeft voor VNL weinig zin daarnaast te blijven bestaan. Ontbinding van de partij staat dan ook op de agenda voor de volgende algemene ledenvergadering van 17 juni."

