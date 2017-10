Jalal Talabani (1933-2017), de Koerdische Mandela, laat zijn volk in crisis achter

Talabani (1933) speelde een belangrijke rol in het Koerdische verzet in Irak. Als tiener werd hij al lid van de Koerdische studentenvereniging, en zijn rechtenstudie moest hij onderbreken toen hij daarom gearresteerd dreigde te worden. Jarenlang vocht hij tegen achtereenvolgende regimes in Irak; tijdens de Iran-Irakoorlog ook aan de zijde van de vijand. Nadat Saddam Hoessein in 1988 gifgas had gebruikt tegen het Koerdische Halabja waarbij 5000 burgers omkwamen, wist hij het Westen te bereiken om daarvan als eerste kond te doen.

Oom Jamal

Aan de verzetstijd hield hij de koosnaam Mam Jalal over - oom Jalal. De PUK, de partij die hij in 1975 na de zoveelste breuk met zijn belangrijkste rivaal, de huidige Koerdische president Massoud Barzani oprichtte en leidde, gebruikt nog steeds foto's uit die tijd. Met name die waar een jonge Jalal op een houten ladder zit te lezen, is typerend: Talabani verdiepte zich even graag in communistische lectuur als in Arabische poëzie en wereldliteratuur.

Hij bouwde een kennis op waarbij hij voor iedere gast of gelegenheid een citaat paraat had, vaak voorzien van een kwinkslag. Hij zou een van de weinig politici in het Midden-Oosten worden die publiekelijk grapjes over zichzelf maakte. En een van de meest toegankelijke: Koerden overal uit het politieke spectrum rouwen met foto's op sociale media waarop ze met hem poseren.