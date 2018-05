Italië stevent af op nieuwe verkiezingen

De president van Italië doet maandag nog één laatste poging om de politieke partijen ervan te overtuigen dat ze op een of andere manier een regering moeten vormen. Maar de kans is heel groot dat ook deze gespreksronde niets oplevert.

President Sergio Mattarella, die als informateur optreedt in de coalitiebesprekingen, heeft in april al twee keer met alle partijen gesproken met nul resultaat. De partijen komen niet nader tot elkaar. Daarom heeft Italië twee maanden na de parlementsverkiezingen nog altijd geen regering, en zal Mattarella daar komende week iets op moeten verzinnen.

Op 4 maart stemde een derde van de Italiaanse kiezers op de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, die nu de grootste in het parlement is. Ook de eurosceptische, rechtse Lega deed het opvallend goed, maar geen een partij had een zetelmeerderheid.

Berlusconi Het leek daarom logisch dat deze twee populistische partijen samen zouden gaan regeren omdat ze nogal hetzelfde denken over immigratie, een pensioenhervorming en forse overheidsuitgaven met een groter begrotingstekort tot gevolg. Maar hun onderhandelingen hebben tot niets geleid. Dat kwam vooral omdat Silvio Berlusconi, die samen met de Lega in een rechts blok aan de verkiezingen heeft meegedaan, een groot obstakel bleek. De Vijfsterrenbeweging dankt haar populariteit grotendeels aan het streven naar een eerlijke en nette manier van politiek bedrijven, en voor de partij belichaamt Berlusconi met zijn veroordeling voor belastingfraude en maffiose vrienden Het Grote Kwaad. Berlusconi, een succesvol entrepreneur, zet de politici van de Vijf­ster­ren­be­we­ging weg als 'mensen die nooit hebben gewerkt' Luigi di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, weigert ook maar iets met hem te maken te hebben. Berlusconi, een succesvol entrepreneur, zet op zijn beurt de politici van de Vijfsterrenbeweging weg als 'mensen die nooit hebben gewerkt' en die hij in zijn bedrijven 'alleen zou aannemen om wc's schoon te maken'. Omdat de Lega Berlusconi niet wil laten vallen is de combinatie met de Vijfsterrenbeweging onmogelijk gebleken.

Zakenkabinet Een poging van de Vijfsterrenbeweging om het dan maar met de centrum-linkse Democratische Partij te proberen, liep ook op niets uit. De Democratische Partij is na vijf jaar regeren door de kiezers zwaar afgestraft en heeft eergisteren laten weten dat het samenwerking met de Vijfsterrenbeweging niet ziet zitten. Andere opties zijn er niet. President Mattarella zal balen van de situatie, omdat hij hoopte dat er een regering zou komen die de uitslag van de verkiezingen respecteert. Maar nu de partijen er niet uitkomen, schrijven de Italiaanse kranten dat Mattarella een zakenkabinet als noodoplossing ziet. Het is de vraag of de Vijfsterrenbeweging daarmee akkoord zal gaan; die ziet een regering van technocraten als kiezersbedrog. Dagblad Il Fatto Quotidiano noemt 23 september als waar­schijn­lij­ke ver­kie­zings­da­tum, La Stampa houdt het op 30 september en Il Corriere della Sera op oktober Het zou er daarom zomaar op uit kunnen draaien dat er nieuwe verkiezingen komen. Di Maio wil ze volgende maand al, maar dat lijkt onhaalbaar. In de warme maanden juli en augustus wordt er in Italië nooit gestemd omdat dan te veel kiezers op vakantie zijn. Dagblad Il Fatto Quotidiano noemt daarom 23 september als waarschijnlijke verkiezingsdatum, La Stampa houdt het op 30 september en Il Corriere della Sera op oktober. Er zou dan nu een tijdelijke regering worden gevormd - de Italianen noemen dat 'een regering voor het badseizoen' - die het land de zomer door helpt. Mogelijk kan die er ook voor zorgen dat het parlement de kieswet verandert, zodat de nieuwe verkiezingen niet opnieuw tot een onmogelijke uitslag leiden.

