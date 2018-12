Italië snijdt toch in begroting en hoopt zo Europese sancties af te wenden

Italië is bereid tot extra bezuinigingen om daardoor uit te komen op een begrotingstekort van 2,04 procent, volgend jaar. Met dit nieuwe voorstel hoopt de regering een strafprocedure van de Europese Unie af te wenden.

De afgelopen maanden stonden de Italianen erop om in 2019 uit te komen op een begrotingstekort van 2,4 procent, ook toen de Europese Commissie en alle achttien eurozone-partners het begrotingsplan in oktober afkeurden. ‘Daar trekken we ons niets van aan’ was de reactie van de populistische vice-premiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini, die tevens leiders van de twee coalitiepartijen zijn.

Maar na vele moeizame discussies en een vergadering tot in de vroege uurtjes van maandag hebben ze nu toch het groene licht gegeven voor een kleinere begroting.

Er wordt meer ge­pri­va­ti­seerd, gekort op hoge amb­te­na­ren­pen­si­oe­nen en er komt een mi­li­eu­be­las­ting op dure auto’s

Enorme druk De druk op de regering om in te binden was enorm. Niet alleen is de rente op de Italiaanse staatsleningen opgelopen – wat de overheid aan rentebetalingen al gauw een paar miljard kost – ook de pro-Europese president Sergio Mattarella, die een harde confrontatie met Brussel niet ziet zitten, heeft achter de schermen aan bijstelling gewerkt. Bovendien leverden invloedrijke ondernemers openlijk kritiek – een zeldzaamheid. Druk was er uiteraard ook van de Europese Commissie. Elke keer als premier Giuseppe Conte op de stoep stond om over de begroting te onderhandelen, kreeg hij te horen dat Italië veel meer moest doen om de enorme staatsschuld te verkleinen en uitgaven te beperken. De Commissie ging voor een begrotingstekort van zo’n 1,8 procent. Conte kwam vorige week in Brussel – in samenspraak met zijn minister van financiën – al met het cijfer van 2,04 procent op de proppen, maar moest toen nog wel zijn vice-premiers zover krijgen. Dat is hem zondagnacht gelukt. Er is besloten om heel wat miljarden minder uit te gaan geven en meer euro’s binnen te halen. Hoe dat moet gebeuren, is nog erg onduidelijk. Maar er wordt meer geprivatiseerd, gekort op hoge ambtenarenpensioenen en er komt een milieubelasting op dure auto’s.

Burgerinkomen Di Maio van de Vijfsterrenbeweging wil per se dat er volgend jaar een soort uitkering voor arme mensen komt. Dat staat nog steeds in de planning en daarmee hoopt de vice-premier op gezichtsbehoud. Dat er nu 7 in plaats van 9 miljard naartoe gaat en dus minder mensen dit ‘burgerinkomen’ zullen krijgen, is voor Di Maio misschien geen ramp omdat toch nog niet was bepaald wie ervoor in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor de verlaging van de pensioenleeftijd, waar Salvini per se niet vanaf wil zien. Ook daar: 2 miljard minder, en dus minder Italianen die ervan kunnen profiteren. De regering gaat ervan uit dat de Europese Commissie het nieuwe begrotingsplan goedkeurt en afziet van sancties, ook al omdat de Franse regering vorige week extra uitgaven en daarmee een groter begrotingstekort dan voorzien heeft aangekondigd.

