Italianen reageren verdeeld op het weren van een schip met migranten

Een reddingsschip van twee internationale hulporganisaties met 629 Afrikaanse uit zee gehaalde bootmigranten mocht niet naar een Italiaanse haven varen om ze daar aan wal te zetten. Onder de vorige centrum-linkse regering gebeurde dat jarenlang automatisch, maar nu dus niet meer.

Het kabinet kwam met een duidelijke boodschap voor de Europese Unie. “Wij sluiten de havens. We buigen ons hoofd niet langer”, meldde Matteo Salvini, minister van binnenlandse zaken en leider van de nationalistische regeringspartij Lega.

“Wij mogen niet langer alleen worden gelaten. Onze Europese partners moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, zei Danilo Toninelli, de Vijfsterren-minister van transport en infrastructuur die over de havens gaat.

Overwinning

Toen Spanje maandagmiddag liet weten dat het reddingsschip met de opvarenden wel in Valencia mag aanleggen, kreeg de regering in Rome haar zin. “Overwinning! Het loont om je stem te verheffen”, twitterde minister Salvini opgetogen.

Deze andere houding van ‘de regering van verandering’, zoals de Lega en Vijfsterrenbeweging haar noemen, was te verwachten. Bij de landelijke verkiezingen in maart scoorden die twee partijen heel goed, met samen 50 procent van de stemmen. Ze beloofden de immigratie – in de afgelopen vijf jaar zijn er in Italië ruim 600.000 bootmigranten aan land gebracht, de meesten geen politieke vluchtelingen – in te dammen.

De weigering om het schip een haven binnen te laten varen vinden veel Italiaanse kiezers dan ook meer dan terecht. Op Twitter regende het positieve reacties: “Laat Spanje, Frankrijk, Malta en Gibraltar ze nou maar eens opvangen”, klonk het. En: “Waarom gaan die schepen niet naar Tunis? Dat is toch ook een veilige haven?”

De Lega waarschuwde maandag dat het niet om een eenmalige weigering gaat. Een tweede reddingsschip, dat in de wateren voor Libië patrouilleert, komt er ook niet in met migranten aan boord. “We gaan hier net zolang mee door tot Europa beseft dat de muziek in Italië is veranderd”, zei een vooraanstaand Lega-parlementslid tegen dagblad Il Messaggero.