Italiaanse regering komt terug van geldsmijterij

Van de gevreesde geldsmijterij lijken de regerende Italiaanse anti-establishment partij Vijfsterrenbeweging en de nationalistische Lega, nu hun eerste begroting gemaakt moet worden, terug te komen. Zij hadden tijdens het smeden van hun coalitie allerlei miljarden-verslindende beloftes gedaan. Partijleiders Luigi Di Maio en Matteo Salvini zeiden 'basta!' tegen het eindeloos bezuinigen.

De hele zomer hebben de twee politici, die nu allebei vicepremier zijn, die lijn bevestigd. Wanneer ze het over de begroting voor 2019 hadden, zeiden ze dingen als: 'Wij laten het begrotingstekort gerust oplopen tot meer dan 3 procent als we de Italianen daarmee weer laten glimlachen'. Op die manier maakten ze de ongerustheid alleen maar groter, omdat het begrotingstekort van een EU-lidstaat niet groter dan 3 procent van het bruto binnenlands product mag zijn en Italië extra fragiel is vanwege zijn enorme staatsschuld.

Begroting

Deze week was het dan zover: premier Giuseppe Conte, zijn twee vicepremiers en minister van financiën Giovanni Tria kwamen bijeen om de begroting, die in oktober af moet zijn, vorm te geven. Er werd vuurwerk verwacht, tussen de partijloze Tria die onder de 1,5 procent wil blijven, en Di Maio en Salvini die juist níet zuinig willen zijn.

Ondertussen was de rente op de Italiaanse tienjarige staatsleningen - een graadmeter van het vertrouwen van de kopers van die obligaties in de Italiaanse overheidsfinanciën - de afgelopen weken opgelopen tot meer dan 3 procent, wat duidt op onzekerheid en wantrouwen in de financiële markten.

Maar Di Maio en Salvini bleken ineens te hebben ingebonden. Salvini zei tegen zakenkrant IlSole24Ore: "Onze begroting zal serieus zijn. Als we lang willen regeren, kunnen we de financiën niet opblazen." Di Maio volgde met een verrassend statement: "Het zal een moedige begroting zijn, die de Europese fiscale regels respecteert". Waarop de rente op de staatsleningen begon te dalen.

Voor zover nu bekend gaat de regering een paar maatregelen, die tientallen miljarden zouden kosten, afzwakken en bovendien uitsmeren over meerdere jaren. Het gaat dan vooral om de invoering van het zogenaamde 'burgerinkomen' van 780 euro per maand - hét stokpaardje van de Vijfsterrenbeweging - en de vlaktaks van 15 procent, waar de Lega op hamert. Het zou heel goed kunnen dat maar een beperkte groep werklozen dat basisinkomen krijgt en voorlopig alleen de kleinste bedrijfjes in 2019 hun belastingtarief naar 15 procent zien dalen. Salvini geeft tegen de zakenkrant toe: "Het is duidelijk dat we niet alles onmiddellijk gaan doen."