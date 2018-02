Italiaanse politiek is geobsedeerd door migratie

Christian Greco werd een paar dagen geleden geconfronteerd met een opstootje voor de deur van zijn Egyptemuseum in Turijn. Giorgia Meloni, de leider van het rechtse Fratelli d'Italia kwam verhaal halen bij de museumdirecteur. Waarom krijgen Arabisch sprekende bezoekers korting op een toegangskaartje, wilde ze weten.

"Dat is racisme, gericht tegen Italianen", zei ze tegen Greco en de toegestroomde voorbijgangers en journalisten. Met Greco's antwoord dat het om een actie ging vanwege een Cairo-tentoonstelling nam ze geen genoegen. "Staat u hier op donderdag weer als de studenten korting krijgen?", grapte de museumdirecteur nog. Meloni kon er niet om lachen.

Het incident laat zien hoe alles wat aan immigratie raakt, ook al is het zijdelings, door politieke partijen wordt opgepakt om hun visie op dit punt duidelijk te maken. Vooral de rechtse partijen die zich voor de verkiezingen verenigd hebben in een coalitie, en die samen in de peilingen bovenaan staan, laten van zich horen.

Naast Fratelli d'Italia, zijn dat Forza Italia van Silvio Berlusconi en Lega onder leiding van Matteo Salvini. Zij lijken elkaar daarbij te versterken. Was het eerst vooral Salvini die de anti-immigratieboodschap verkondigde, de laatste weken lijkt Berlusconi het thema ook naar zich toe te willen trekken. Wellicht omdat hij gezien heeft hoe Salvini stijgt in de peilingen. Niet alleen in het noorden waar traditioneel zijn aanhang zit, maar ook in het zuiden van het land waar de partij zich tegenwoordig ook actief op richt.

Schietpartij

Migratie voert de boventoon in de campagne sinds de gebeurtenissen in Macerata begin februari. Een Italiaan schoot toen uit zijn auto op Afrikaanse migranten. Tijdens zijn twee uur durende rit door de stad verwondde hij zes mensen. Vlak voor zijn arrestatie drapeerde hij de Italiaanse vlag om zijn schouders en bracht een fascistische groet. De man, die een lokaal lid van Lega was geweest, zou hebben gehandeld vanwege een moord in dezelfde plaats een paar dagen eerder. Het lichaam van een 18-jarige Italiaanse vrouw werd in stukken gehakt gevonden in een koffer. Een Nigeriaanse drugsdealer werd in verband met de zaak opgepakt.

De schietpartij in Macerata wist Salvini slim te gebruiken in zijn campagne. Hij beschuldigde de zittende centrum-linkse regering ervan 'het land in een open vluchtelingenkamp te hebben veranderd'.

De regeringspartij heeft ondertussen moeite om een antwoord te formuleren. Matteo Renzi, leider van de Partito Democratico, liet gisteren weten dat zijn partij in elk geval na de verkiezingen 'geen regering wil vormen met extremisten'.