Italiaanse politici vasten voor een betere naturalisatiewet

Ze balen, en zijn daarom in hongerstaking. In Italië beloven zo'n honderd parlementariërs en de minister van transport om even helemaal geen eten aan te raken. Sommigen vasten een dag, anderen plannen vier dagen in en weer anderen zeggen een week in hongerstaking te gaan. Hun doel: protesteren tegen het parlement dat er almaar niet toe komt om een wet aan te nemen waarmee buitenlandse kinderen die in dit land worden geboren de Italiaanse nationaliteit krijgen.

Beschaafd land De controversiële wet wordt aangeduid met de Latijnse term ius soli: 'het recht van de grond'. Nu worden Italianen nog Italianen op basis van ius sanguinis, van bloedbanden dus: baby's krijgen de Italiaanse nationaliteit wanneer ten minste een van de ouders Italiaan is. De hongerstakers en andere voorstanders van de nieuwe wet zeggen dat de tijden veranderen: ius soli is noodzakelijk nu zo'n 15 procent van de baby's die op Italiaanse bodem worden geboren buitenlandse ouders heeft. Ze vinden dat de circa 800.000 buitenlandse kinderen - vooral Marokkanen, Chinezen, Albanezen en Roemenen - die op dit moment in Italië leven snel de Italiaanse nationaliteit moeten kunnen krijgen, als hun ouders tenminste een langdurige verblijfsvergunning hebben. Minderjarigen die op jonge leeftijd in Italië zijn komen wonen, zouden Italiaan of Italiaanse moeten kunnen worden wanneer ze hier vijf jaar op school hebben gezeten. Nu is het nog zo dat deze kinderen pas na hun 18de verjaardag de Italiaanse nationaliteit kunnen aanvragen, en er dan zo'n twee jaar op moeten wachten. Dat kan ertoe leiden dat ze zich tweederangsburgers voelen. "Een beschaafd land sluit zijn ingezetenen niet uit, maar verwelkomt die", vindt premier Paolo Gentiloni. Kinderen kunnen pas na hun 18de verjaardag de Italiaanse nationaliteit aanvragen, en moeten er dan zo'n twee jaar op wachten.