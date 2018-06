Italiaanse oppositie woedend over 'ongrondwettige' telling van het aantal Roma

In Italië is woedend gereageerd op een geplande telling van Roma die werd aangekondigd door de radicaal-rechtse vicepremier en minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini. De bewindsman wil Roma die illegaal in Italië verblijven gaan uitzetten.

Oppositiepolitici veroordeelden het plan in harde bewoordingen en sommigen trokken vergelijkingen met de rassenwetten die dictator Benito Mussolini in 1938 invoerde. “Je kunt je inzetten voor veiligheid en respect voor regels zonder fascist te worden”, twitterde de centrumlinkse parlementariër Ettore Rosato. “De aangekondigde telling van Roma is vulgair en demagogisch.”

Een belangenorganisatie van Italiaanse joden liet in een verklaring weten dat het plan ‘herinneringen oproept aan de racistische wetten en maatregelen van nog maar tachtig jaar geleden, die helaas steeds meer worden vergeten’. Ook Salvini's collega-vicepremier Luigi Di Maio van de links-populistische Vijfsterrenbeweging reageerde kritisch. Hij noemde de voorgenomen registratie ‘ongrondwettig’.

Lokaal tv-station

Salvini deed zijn omstreden uitlatingen maandag op een tv-station in de Noord-Italiaanse regio Lombardije, waar zijn radicaal-rechtse Lega veel steun heeft. “Ik laat het ministerie van binnenlandse zaken een dossier opstellen over de Roma-situatie in Italië”, aldus Salvini. “We moeten weer gaan doen wat vroeger een telling heette.” Van hem mag het ook een ‘persoonsregistratie’ of ‘momentopname’ worden genoemd. De minister voegde eraan toe dat Roma met de Italiaanse nationaliteit tot zijn spijt niet kunnen worden uitgezet. “Wat betreft de Italiaanse Roma, helaas, die zullen we in Italië moeten houden.”

Roma-kinderen wassen hun voeten in een kamp aan de rand van Rome. © AFP

Nadat de kritiek losbarstte, benadrukte een woordvoerder van de Lega dat Salvini vooral bezorgd was over het lot van Roma-kinderen, van wie velen in de criminaliteit zouden belanden. Maar de vicepremier zelf verzekerde dat hij zijn plan doorzet. “Ik geef niet op en ga door”, twitterde hij.