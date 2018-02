Is Leefbaar Rotterdam een regentenpartij geworden?

Of hij tienduizend euro wil overmaken aan een goed doel dat hij, dat dan nog wel, zelf mag bepalen? Leefbaar Rotterdam-wethouder Ronald Schneider weet niet wat hij hoort als hij op een maandagochtend wordt gebeld op zijn werkkamer in het stadhuis aan de Coolsingel. Een aflaat om zijn politieke zonden weg te poetsen?

Het is de zomer van 2014 en het nieuwe Rotterdamse college, met Leefbaar als grootste coalitiepartij, zit er net. Met Ronald Schneider die door de raad totaal onverwacht als wethouder is gekozen en niet, zoals alom werd verwacht, zijn partijgenoot Ingeborg Hoogveld: gevolg van een deal achter de schermen waaraan vijf Leefbaar-collega's én de voltallige oppositie meewerkten.

Het be­ta­lings­ver­zoek is de apotheose van een grimmige loop­gra­ven­oor­log

Deze roemruchte wethouderscoup wordt door de oude garde van Leefbaar Rotterdam als een klap in het gezicht ervaren: de prominente Leefbaren van het eerste uur, onder wie oud-wethouder Marco Pastors, partijprominent Wim van Sluis en genoemde Ingeborg Hoogveld, tevens de vriendin van Pastors.

Het is Wim van Sluis die belt, die maandagochtend in het stadhuis. Zijn verzoek laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Schneider moet boeten voor zijn hondsbrutale greep naar de macht en dus 'een gebaar van goede wil' maken.

Ruim drie jaar na dato wil Schneider niet meer herinnerd worden aan die dwingende en opmerkelijke oproep. Schneider, in de zomer van 2017 opgestapt als wethouder omdat de gemeente voor bijna 8 miljoen euro is opgelicht door twee malafide ondernemers bij de bouw van een poppodium, heeft zijn buik vol van de lokale politiek. En al helemaal van zijn eigen partij. Hij is gedesillusioneerd en wil rust aan zijn hoofd. Terugblikken? "Ga je goddelijke gang, maar op mijn medewerking hoef je niet te rekenen. Succes verder."

Zijn voormalige strijdmakker op het Rotterdamse stadhuis, oud-Leefbaarraadslid Reinier de Jong, toont zich coöperatiever. Ja, Ronald Schneider is door Van Sluis gevraagd om een financieel offer te brengen, erkent de KLM-piloot. "Door te betalen zou Ronald met zichzelf in het reine kunnen komen, was de gedachte."

Loopgravenoorlog Meerdere bronnen bevestigen dat het verzoek is gedaan, niet lang na de veelbesproken 'wethouderscoup'. Schneider legt de absurde wens naast zich neer. Hij weet één ding zeker: tussen hem en het gestaalde partijkader komt het nooit meer goed. Schneider heeft, aldus De Jong, de euvele moed gehad om de stalorders van de oude garde te negeren. Van Sluis wil 'helemaal niets zeggen' als hem om opheldering wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor Marco Pastors en Ingeborg Hoogveld. Het betalingsverzoek is de apotheose van een grimmige loopgravenoorlog, die Leefbaar Rotterdam vlak na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 aan de rand van de afgrond brengt. En dat terwijl de politieke nazaten van Pim Fortuyn net weer aan de macht zijn, na acht jaar tandenknarsend te hebben moeten toezien hoe de gehate PvdA de lakens weer uitdeelde in 'Moskou aan de Maas'. "Eindelijk hebben we de sleutels van de stad weer in handen", verzucht partijleider Joost Eerdmans. Met D66 en CDA vormt de rechts-conservatieve partij een verstandshuwelijk. Het motto van het drietal luidt 'kan-niet-bestaat-niet'. Oftewel 'kendo', in de woorden van Eerdmans. Leefbaar was door toedoen van die Capelse club steeds verder van de eigen kernwaarden vervreemd geraakt Reinier de Jong Schneiders - en de voor Nederlandse begrippen unieke - 'wethouderscoup' betekent een valse start voor de Rotterdamse coalitie, tot groot plezier van de overwegend linkse oppositie. Binnen Leefbaar vliegen de verwijten over en weer. Het is oorlog in de fractie, een crisis is geboren. Het huzarenstukje van Schneider en De Jong legt oude breuklijnen bloot: sluimerende tegenstellingen komen plotseling openlijk aan het licht. Achter de schermen blijkt al veel langer sprake te zijn van een richtingenstrijd. Reinier De Jong, raadslid sinds 2010, ergert zich groen en geel aan de macht van wat hij 'de familie' noemt. Daartoe rekent hij met name Pastors en Van Sluis. De twee oud-wethouders (2002-2006) maken volgens de economie- en milieuwoordvoerder van Leefbaar de dienst uit en hebben sluipenderwijs steeds meer macht naar zich toegetrokken.

Macht en baantjes Pastors drukt bovendien een te groot en te rancuneus stempel op de fractie, vindt hij. Dat zijn tijd is geweest, lijdt volgens De Jong geen twijfel: de partijleider (2006-2012) barst tijdens fractievergaderingen meer dan eens in snikken uit. Andere bronnen bevestigen dit. Pastors voelt nog altijd de pijn van het uiterst nipte en 'zeer onterechte' verlies van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010: de PvdA (64.401 stemmen) behaalt welgeteld 754 stemmen meer dan Leefbaar (63.647) en zet de politieke aartsvijand geniepig buitenspel. Pastors kan de 'hondse behandeling' niet verkroppen. In de pragmatische liberaal Schneider herkent De Jong een geestverwant en ziet hij het alternatief voor 'het meer en meer naar binnen gerichte machtskartel binnen de partij', dat volgens hem gaandeweg is afgedreven van de eigen principes en idealen. In 2002 was Leefbaar de uitdager van de zittende macht ('De plucheplakkers van de PvdA') in Rotterdam, nu is de partij zelf onderdeel geworden van het establishment en niet vies van 'vriendjespolitiek en andere vuige spelletjes'. "Alle mooie beloftes van onze partij-ideoloog Pim Fortuyn over openheid en transparantie zijn langzaam maar zeker naar de achtergrond verdreven. Het gaat steeds vaker alleen nog maar om macht en baantjes." Schneider en De Jong zijn naar eigen zeggen niet uit op de macht, ze zijn de aanhoudende machinaties van 'de familie' simpelweg beu en vinden de oppositie aan hun zijde. Die vreest voor 'de lange arm van Marco Pastors' en ziet daarom niets in 'mevrouw Pastors' als wethouder. "Het moest voor eens en voor altijd afgelopen zijn met het gemanipuleer", zegt De Jong. "We waren niet bezig met een coup, we waren bezig de rommel op te ruimen. Leefbaar was door toedoen van die Capelse club steeds verder van de eigen kernwaarden vervreemd geraakt."

Die boodschap verkondigt raadslid De Jong, de aanvoerder van het pro-Schneiderkamp, intern ook steeds vaker. Tot ongenoegen van zijn opponenten in de Leefbaar-fractie, verenigd in de 'groep-Hoogveld', die zijn provocaties stilaan zat zijn. "Hij was té uitgesproken, hij werd niet meer gepruimd bij Leefbaar, hij was een sta-in-de-weg geworden", aldus een ingewijde. De Jongs afscheid is onvermijdelijk en volgt in het najaar van 2015. Officieel omdat hij beweert zijn raadswerk niet langer te kunnen combineren met zijn drukke baan bij KLM. Te vaak komt het voor dat hij zijn raadsstukken zit te lezen op een hotelkamer in Seoul of Willemstad. De nationale luchtvaartmaatschappij is bovendien in de greep van een grootscheepse reorganisatie. "Ik moet aan mijn maatschappelijke toekomst denken", zegt De Jong, getrouwd en vader van drie zonen. Maar dat blijkt een leugentje om bestwil. In werkelijkheid is hij afgeknapt op de 'regentencultuur' en 'vriendjespolitiek' bij de partij, die hij sinds 2010 heeft gediend. "Dat KLM-verhaal was een mooi alibi om per direct afscheid te nemen, hoewel het destijds ook wel degelijk onrustig was op de werkvloer. Maar wat zwaarder woog in mijn beslissing om te stoppen, was de ergernis over mijn partij. Leefbaar is volledig geïnstitutionaliseerd, het is een regentenclub geworden. Erger nog: plucheplakkers. Onze wethouders doen eraan mee."