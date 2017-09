Is deze piepjonge politicus zonder cv de volgende premier van Italië?

Het parlementslid werd zaterdag, tijdens een partijbijeenkomst in Rimini, gekroond tot de leider van de Vijfsterrenbeweging en kandidaat voor het premierschap. Uiterlijk mei 2018 worden er landelijke verkiezingen gehouden en als de opiniepeilers het bij het rechte eind hebben, kan de partij die winnen.

Luigi Di Maio was tijdens zijn onafgemaakte studie rechten in Napels een tijdje ober, bouwvakker en webmaster. In 2013, toen de Vijfsterrenbeweging van oprichter Beppe Grillo een klapper maakte door uit het niets een kwart van de stemmen te krijgen, belandde de toen nog volkomen onbekende Di Maio in het parlement. Hij brak een record door al op zijn 26ste vicevoorzitter van de Camera dei Deputati, de Italiaanse versie van de Tweede Kamer, te worden. In korte tijd wist de jonge zuiderling uit te groeien tot een van de gezichten van de Vijfsterrenbeweging en een van de meest populaire politici van het land.

Di Maio viel in het parlement vooral op door zijn kalmte, natuurlijk overwicht en verbaal talent, maar ook door zijn uiterlijk. Hij draagt altijd een pak, houdt zijn haar keurig kort en doet niet aan hippe baarden. Grillo kreeg hem al gauw in de smiezen en maakte hem een paar jaar geleden tot zijn kroonprins.

Behoorlijk rechts Binnen de Vijfsterrenbeweging, waar ze een mix van progressieve en conservatieve standpunten hebben, geldt Di Maio als behoorlijk rechts. Zo nam hij stelling tegen de grote instroom van immigranten en noemde hij de ngo-schepen die migranten uit de Middellandse Zee redden 'een taxidienst'. Hij bezit de gave om met een strak gezicht het tegenovergestelde te beweren van wat hij eerder zei. Di Maio heeft bijvoorbeeld vaak gepleit voor een referendum over de euro zodat Italië de munt kan loslaten, maar zei begin deze maand dat zo'n referendum vooral een pressiemiddel is bij begrotingsonderhandelingen met Brussel. Hij is voorstander van het basisinkomen en vindt het een prioriteit om het vertrouwen van de Italianen in hun politici te herstellen. Vorige week konden de leden van de Vijfsterrenbeweging via internet stemmen op hun favoriete kandidaat-premier. Maar daar is binnen de partij kritiek op. Want Di Maio was al de gedoodverfde winnaar; van de andere zeven kandidaten had nog nooit iemand gehoord. Bekende parlementariërs als Alessandro Di Battista en Roberto Fico deden om onbekende redenen niet mee; de verkiezing kreeg daarom spottend de naam 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen'. Di Maio ontkende de frictie en voerde vorige week vrolijk verkiezingscampagne: om de katholieke kerk en katholieke kiezers te paaien verscheen hij in Napels om de ampul met het bloed van de patroonheilige Gennaro te kussen. Tegen het blad Vanity Fair zei Di Maio vorige maand dat hij gek is op Formule 1 en op zijn tien jaar oudere vriendin, met wie hij gauw kinderen hoopt te krijgen.