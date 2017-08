Iran test Amerika’s vastberadenheid

“Als Amerika terug wil naar het instellen van sancties, dan zal Iran binnen korte tijd, niet een week of een maand, maar binnen een paar uur, terugkeren naar de condities van voor de onderhandelingen”, aldus de president.

Iran tekende in 2015 een nucleair akkoord met de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland. Deze voorzag in strenge inspecties van Irans nucleaire installaties en de begrenzing van uraniumverrijking, in ruil voor het geleidelijk opheffen van de sancties tegen het land. Nu president Trump pleit voor nieuwe sancties tegen Iran, dreigt Teheran zich terug te trekken uit het akkoord.

Anders dan zijn voorganger Obama, weigert Trump de Iraniërs het voordeel van de twijfel te geven. Hij pleitte al tijdens de presidentscampagne voor meer sancties tegen Iran, en beloofde het nucleaire akkoord, dat hij een ‘bad deal’ noemde, te zullen verwerpen. Washington wil nu onder meer sancties opleggen aan Iran om zijn raketprogramma.

De nieuwe spanningen vallen samen met die tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Iran leert mogelijk van Noord-Korea. Pyongyang boekt veel succes met de vijandige toon tegen Amerika, en komt niet alleen weg met zijn raketprogramma, maar ook met zijn nucleaire wapenprogramma. Het land is inmiddels al in het bezit van kernwapens, test daarnaast de ene ballistische raket na de andere en dreigt om de zoveel tijd Amerika te zullen treffen. Trump bedreigt op zijn beurt Noord-Korea, maar tot actie komt het niet.

De Iraniërs concluderen mogelijk dat kernwapens de beste garantie vormen tegen een Amerikaanse aanval, meer nog dan een nucleair akkoord op papier. Want Iran denkt: met of zonder nucleaire deal, de sancties komen er toch. Teheran dreigt het pad van Noord-Korea te zullen volgen. “De Verenigde Staten hebben laten zien dat zij noch een goede partner, noch een betrouwbare onderhandelingspartner zijn”, aldus Rohani.

Drone

Iran houdt het Amerikaanse gedrag omtrent Noord-Korea ook goed in de gaten om zo inzicht te krijgen in Trumps vastberadenheid. Ondertussen wil Iran laten weten dat het Amerika’s macht niet vreest. “Zij die de terugkeer van dreigende taal en sancties bepleiten zijn de gevangenen van hun hallucinaties uit het verleden”, zei Rohani. Daarmee refereerde hij waarschijnlijk aan president George W. Bush, die in 2003 geloofde dat hij al zijn vijanden in het Midden-Oosten op de knieën kon krijgen, zoals Libië, Syrië, Iran en Irak, maar vervolgens in het laatste land al vastliep.

Vorige week vloog een Iraanse drone in de buurt van een Amerikaanse straaljager toen deze wilde landen op een vliegdekschip.

De Iraniërs dagen de Amerikanen ook zelf uit, zoals gisteren. Iran zond een drone naar een Amerikaans vliegdekschip in de Perzische Golf, waarbij het toestel manoeuvres maakte op minder dan 300 meter afstand. Dit leidde volgens de Amerikanen tot een onveilige situatie. De Iraniërs zeggen dat zij het recht hebben om manoeuvres uit te voeren in het gebied, aangezien het vliegdekschip in internationale wateren voer.

Vorige week vloog een Iraanse drone in de buurt van een Amerikaanse straaljager toen deze wilde landen op een vliegdekschip. Ook toen klaagden de Amerikanen over de Iraanse actie, maar ondernamen verder geen stappen. In juni stuurden de Iraniërs een bewapende drone af op een Amerikaanse militaire basis in het plaatsje Al-Tanaf, vlakbij de Jordaanse grens. De Amerikanen haalden de drone op tijd uit de lucht.

