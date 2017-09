Irak tast verworven rechten Koerden aan

Met het verbieden van internationale vluchten naar de Koerdische Regio van Irak, heeft de centrale regering in Bagdad de eerste maatregelen doorgevoerd om de Koerden te straffen voor hun referendum van maandag. Daarbij sprak van de bijna driekwart stemgerechtigden die opkwamen, 92 procent zich uit voor afscheiding van Irak, een score die ondanks de sancties met vuurwerk werd gevierd.

Vanaf vanavond landen alleen nog binnenlandse vluchten in de Koerdische steden Erbil en Sulaymaniya, omdat Bagdad alle andere vluchten verbiedt. Wie naar het buitenland wil, moet via Bagdad reizen. Dat is een probleem voor de vele buitenlanders - bedrijven en hulpverleners voor de miljoenen ontheemden en vluchtelingen - gezien de visumplicht die daar wél en in Koerdistan niet geldt.

Het streven in Bagdad lijkt er vooral op gericht om de Koerden te ontdoen van hun verworven rechten

Het Iraakse parlement heeft een lijst met dertien gewenste maatregelen naar premier Abadi gestuurd, waarop ook federale controle over alle grenzen en olievelden staat, en de sluiting van consulaten in Erbil. Die verlenen de Koerdische Regio de internationale erkenning die ze volgens de Iraakse grondwet niet heeft: buitenlandse relaties zijn een federale zaak. Het streven in Bagdad lijkt er vooral op gericht om de Koerden te ontdoen van hun verworven rechten.

Zij kregen een de facto autonome regio, nadat westerse mogendheden er in 1991 een no-flyzone instelden om hen tegen de Iraakse dictator Saddam Hussein te beschermen. Toen de Amerikanen de Koerden na diens val overhaalden om als regio binnen Irak te blijven, hadden zij al de controle over hun grenzen met Turkije en Iran. Abadi dreigt de grensposten nu met Iraanse en Turkse hulp te sluiten en er Iraakse soldaten te stationeren. Voedsel- en benzinetekorten dreigen.

Koerdistan bezit grote olie- en gasreserves, maar over de verdeling geeft de Iraakse grondwet geen duidelijkheid, behalve dat de olie van het hele Iraakse volk is. Toen Bagdad de betaling aan de Koerden van hun deel van de staatsbegroting stopzette, besloten die alle olie-inkomsten te houden. Nadat ze in 2014 de oliestad Kirkuk veilig hadden gesteld van IS, kwam daar een deel van Kirkuks olie bij.

Het parlement heeft aangedrongen het leger in te zetten om die velden te heroveren, maar Abadi verklaarde gisteren dat hij 'in heel Irak, inclusief de Koerdische Regio, via de grondwet en het recht de federale autoriteit zal opleggen'.

De senaat kwam er niet, noch de nationale Hoge Raad

Juristen wijzen erop dat de grondwet van 2005 niet alleen multi-interpretabel en juridisch zwak is, maar dat ook allerlei onderdelen nooit geïmplementeerd zijn. De senaat die de regio's (dus de Koerden) en provincies een stem moest geven, kwam er niet, noch de nationale Hoge Raad. De kwestie van de betwiste gebieden die Bagdad en Koerdistan beide opeisen, had voor 2007 opgelost moeten zijn.

Toch was president Barzani's voorwaarde om er in 2005 mee akkoord te gaan, dat Bagdad de grondwet zou respecteren. Nu verwijten hij en Bagdad elkaar dat ze hem schenden.

Zelfs al heeft Abadi volgens de letter van de wet gelijk dat de grenzen tot de Iraakse federatie behoren, daarbij negeert hij een de facto situatie die ouder is dan de grondwet. En dat het Koerdische referendum verboden is, zoals het Iraakse parlement beweert, staat volgens juristen nergens.

Zij wijzen er bovendien op dat de Iraakse premier met de sancties die in Koerdistan tot isolatie en tekorten leiden, het grondwetartikel schendt dat ieder individu recht heeft op leven, veiligheid en vrijheid, wat alleen kan worden beperkt op basis van een gerechtelijke uitspraak. De rechter is in de hele procedure in Irak de grote afwezige.