Irak en Turkije dreigen Koerden met ingrijpen

De Iraakse Koerden hebben voor een eigen staat gestemd, maar daarmee zichzelf in grote problemen gebracht. Terwijl Koerdische families vandaag nog opgetogen onderweg waren naar de stembus, sloegen de buren van hun beoogde Koerdische staat dreigende taal uit. De centrale regering in Bagdad, maar ook buurlanden Turkije én Iran verzetten zich heftig tegen afscheiding van Irak. En zelfs de Amerikanen, beschermheer van de Koerden, zijn ‘not amused’.

Het nationale parlement in Bagdad riep de Iraakse regering nog voor het sluiten van de stembussen op om troepen richting Koerdisch gebied te sturen en alle grenzen van de Koerdische regio met de buitenwereld te sluiten. Ook Turkije en Iran, die beide grote Koerdische minderheden hebben, zijn niet gediend van de onafhankelijkheidswens van de Iraakse Koerden. De Turkse president Erdogan dreigde vandaag met economische sancties, zoals het afsluiten van de Ceyhan-pijpleiding die Koerdische olie via Turkije naar de wereldmarkten brengt. Militair ingrijpen sluit hij niet uit: “Misschien komen we wel in de nacht”, dreigde Erdogan. Net als Iran houdt Turkije al dagen militaire oefeningen aan de Koerdische grens.

Toen moest het tellen van de stemmen nog beginnen. Dat de stem voor afscheiding zou winnen was verwacht. Vanavond stond de teller voor het ja-kamp op zo’n 80 procent. De opkomst was met 78 procent hoger dan verwacht, omdat op de valreep alle Koerdische partijen de rijen sloten en zich vóór het referendum (en voor een ja-stem) uitspraken. De Koerden nemen daarmee grote risico’s; zij riskeren een economische crisis en ernstige tekorten.

De wil van het volk

Vanuit de Koerdische hoofdstad Erbil klonken vandaag daarom ook verzoenende woorden. “Ik hoop dat ze ons niet als een bedreiging zien want zo is het niet bedoeld”, zei premier Nechirvan Barzani. “We willen de wereld alleen de wil van ons volk tonen.” Voor Koerden is de stemming de eerste stap naar onafhankelijkheid, maar hun leiders benadrukten dat niet direct een onafhankelijkheidsverklaring volgt. Ze gaan er nog steeds vanuit dat de Amerikanen en VN zullen helpen om dat binnen twee jaar te bereiken.

De sjiitische regering in Bagdad is echter zo boos dat het referendum tegen haar zin is doorgegaan, dat het niet simpel zal zijn dat proces op gang te brengen. De nog steeds invloedrijke oud-premier Maliki noemde het referendum ‘een oorlogsverklaring aan de Iraakse eenheid’. Het feit dat het referendum ook in ‘betwiste gebieden’ gehouden werd, was voor de regering de druppel. Dit zijn gebieden die buiten de officiële Koerdische autonome regio vallen, maar die de Koerden wel claimen. Ook de oliestad Kirkuk, die de Koerden controleren, ging vandaag naar de stembus. Maar voor Bagdad is het opgeven van de stad en de omliggende olievelden geen optie – vanwege de economische waarde maar ook vanwege de vele niet-Koerden die in Kirkuk wonen. In de stad is een avondklok afgekondigd.

Als Bagdad troepen op de stad afstuurt, zoals het parlement wil, dan is geweld niet uit te sluiten; zo sterk is de verhouding met Bagdad in enkele dagen verslechterd. Een Iraakse parlementariër voorspelde dat Koerdistan vele jaren van geweld zal veroorzaken. De Koerdische president Barzani heeft gezegd dat zijn volk niet terugschrikt voor ontberingen, maar de kans op geweld is vele malen groter dan die op de gedroomde onafhankelijkheid.

