Iraanse bondgenoot Hezbollah wint in Libanon

Volgens voorlopige uitslagen hebben Hezbollah en zijn politieke bondgenoten iets meer dan de helft van de zetels behaald in het Libanese parlement. Winst is er ook aan de andere kant van het spectrum voor de Libanese Strijdkrachten, een christelijke partij die zich fel verzet tegen Hezbollah. De partij van de huidige premier Saad Hariri, die een middenpositie inneemt, dreigt een derde van zijn zetels te verliezen.

Voor het eerst sinds 2009 konden de Libanezen weer naar de stembus in het religieus en politiek sterk verdeelde land. Dat had inmiddels al twee keer moeten gebeuren, maar het parlement stelde de verkiezingen steeds uit vanwege politieke hervormingen. Zo is het land overgestapt van een districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging, zoals Nederland die ook kent. Maar slechts 49,2 procent van de kiezers nam na al die tijd de moeite om te gaan stemmen.

Assad

De oorlog in buurland Syrië was ook een reden voor uitstel van de verkiezingen. Die oorlog werpt toch al een slagschaduw over Libanon. Het kleine land met ruim vier miljoen inwoners heeft op dit moment meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen binnen zijn grenzen. Bovendien heeft Hezbollah zich militair kunnen versterken dankzij de strijd in Syrië, waar het samen met Iran een van de steunpilaren is van president Bashar al-Assad.

Wie nu gaat regeren in Libanon is nog niet duidelijk. Hariri leidt ondanks zijn verlies nog altijd de grootste soennitische groep in het parlement en volgens de grondwet moet de premier uit die geloofsrichting afkomstig zijn. Hariri krijgt steun uit onder meer Saudi-Arabië, een gezworen vijand van Iran. De christenen leveren volgens de regels de president van Libanon, op dit moment is dat Michel Aoun. Die hoort bij een politieke partij die zich afzet van de Libanese Strijdkrachten en juist Hezbollah steunt.

Buurland Israël ziet versterking van Hezbollah als een ernstige bedreiging voor zijn eigen veiligheid. Er is nog geen officiële reactie van Jeruzalem, maar minister van onderwijs Naftali Bennett heeft al gezegd dat voor hem Libanon en Hezbollah nu hetzelfde zijn. In een eventuele volgende oorlog zou Israël daarom geen onderscheid moeten maken tussen die twee. In de jaren tachtig van de vorige eeuw mengde het Israëlische leger zich in de burgeroorlog in Libanon en daaruit kwam Hezbollah voort.

Zaterdag gaan de inwoners van Irak stemmen. Ook daar is de vraag hoeveel zetels de door Iran gesteunde sjiitische groepen behalen. Naar verwachting zullen zij daar de premier leveren.