Internationale deining over Kosovo-tribunaal

De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj­­ twitterde woensdag een foto­­ van de kerstkaart die hij van de Amerikaanse president Donald Trump had ontvangen. De timing is opvallend, en niet alleen­­ omdat de kerstdagen lang en breed voorbij zijn. In dezelfde tweet liet hij ook weten een brief van Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken­­, te hebben ontvangen waarin die Haradinaj bedankt voor zijn aandeel in de strijd tegen terrorisme. “Het onderstreept de lange vriendschap tussen Kosovo en de Verenigde Staten”, aldus de Kosovaarse premier.

Van die vriendschap was vorige week niet veel te merken toen Washington­­, samen met een aantal Europese­­ landen de Kosovaarse regering­­ op de vingers tikte. De afgelopen­­ dagen voegden een Duitse en een Franse delegatie, op bezoek in Pristina, zich bij het koor van critici. Het parlement moet stoppen met het ondermijnen­­ van het Kosovo-tribunaal, was hun gezamenlijke boodschap.

Premier Haradinaj speelde zelf een prominente rol in de on­af­han­ke­lijk­heids oorlog tegen Servië

Weerstand Vlak voor de jaarwisseling probeerden parlementariërs, onder andere van Haradinaj’s partij, een wet in te trekken die toestemming­­ geeft voor de oprichting van de Kosovo Specialist Chambers, ook wel Kosovo-tribunaal genoemd. De Verenigde Staten en de Europese Unie namen het initiatief voor de oprichting­­ van het tribunaal, dat mogelijke oorlogsmisdaden gaat onderzoeken die tijdens en direct na de onafhankelijkheidsoorlog (1998-1999) zijn gepleegd. Tot nu toe was de aandacht vooral gericht op de Servische oorlogsmisdaden, was de kritiek op het Joegoslavië-tribunaal, dat afgelopen najaar zijn deuren sloot. Het Kosovo-tribunaal zal vooral naar de rol van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UCK) kijken. En dat ligt gevoelig, aangezien premier Haradinaj zelf als commandant van het UCK een prominente rol in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Servië speelde. Het Joegoslavië-tribunaal klaagde hem al aan voor oorlogsmisdaden, maar hij werd tot twee keer toe vrijgesproken­­ omdat zijn verantwoordelijkheid volgens­­ de rechters onvoldoende bewezen kon worden. Ook de huidige president Thaci is een voormalig UCK-leider.