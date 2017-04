Interim-voorzitter Front National weer weg na ontkenning holocaust

Emmanuel Macron, de tegenstander van Le Pen in de strijd om het Franse presidentschap, herinnerde de Fransen er gisteren aan dat Jalkh in 2000 in het openbaar twijfelde aan de holocaust.

Lees verder na de advertentie

Marine Le Pen legde de voorzittershamer tijdelijk neer om zich te kunnen concentreren op de verkiezingen. 7 mei gaat Frankrijk naar de stembus voor de tweede ronde.

Jalkh is inmiddels alweer vervangen door Steeve Briois, burgemeester van Henin-Beaumont, de eerste gemeente waar het Front National een absolute meerderheid behaalde.

Eerder probeerde Le Pen het antisemitisme al uit haar partij te weren, onder ander door haar vader buiten spel te zetten. Jean-Marie Le Pen, de oprichter van het Front National, noemde de gaskamers waarin joden werden vergast ooit een 'detail van de geschiedenis'. Marine Le Pen zelf raakte begin april in opspraak toen ze opmerkte dat de Franse regering niet verantwoordelijk was voor de massale razzia in Parijs in 1942.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.