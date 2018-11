Instagram-ster Salvini bespeelt de sociale media

“Een ‘asielzoeker’ uit Gambia heeft een immigrante in zijn asielzoekerscentrum verkracht en tot bloedens toe geslagen. Wat een BEEST! Als de rechter hem schuldig verklaart, gaan we hem direct UITZETTEN!” Elke keer als er in Italië nieuws is over immigranten met een donkere huidskleur die worden verdacht van misdrijven, zet Matteo Salvini (45) dat op zijn facebookpagina, voorzien van commentaar. En iedere keer krijgt hij daarop duizenden reacties van instemmende volgers.

De Lega-leider, vicepremier en minister van binnenlandse zaken zit voortdurend op sociale media en is mede daardoor verreweg de populairste politicus van Italië geworden. Overal waar hij opduikt, of dat nou in zwembroek op het strand of in pak op straat is, stuiven mensen op hem af om een selfie met hem te maken.

Omhoog geschoten Opmerkelijk, want de Vijfsterrenbeweging van de meer afstandelijke Luigi Di Maio (32) is in het parlement veel groter – en die partij is nota bene ontstaan en gegroeid op internet. In de peilingen is de Lega van Salvini omhoog geschoten: bij de verkiezingen in maart kreeg de anti-immigratiepartij 17 procent van de stemmen, maar zou nu al over de 30 procent gaan. Communicatie-experts verklaren de sterrenstatus van de Milanees, die klare taal spreekt en die uitstraalt van aanpakken te weten, aan de hand van zijn uitgekiende gebruik van sociale media. Matteo Salvini zit op alle belangrijke kanalen: YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp-chatgroepen, maar heeft vooral veel succes op Facebook, dat in Italië elke maand 34 miljoen actieve gebruikers heeft. Maar liefst 3,4 miljoen mensen volgen zijn facebookpagina. Volgers klikken massaal op duimpjes en hartjes en reageren: ‘Kapitein, je bent geweldig! Jij bent wat wij nodig hebben’ en ‘Slaap lekker, Matteo. Dikke kus’ Daarvoor heeft Salvini een speciaal team op zijn ministerie van binnenlandse zaken ondergebracht dat onder leiding staat van Luca Morisi (45), een ICT’er en filosoof die al lang voor Salvini werkt. Uit de zeldzame interviews die Morisi geeft, blijkt dat hij in 2013 – toen Salvini de baas werd van een Lega die op zijn gat lag – besloot om de leider de bijnaam ‘Il capitano’ te geven en vol in te zetten op sociale media. Morisi zegt dat hij met behulp van speciaal door hem ontwikkelde software een populair merk van Salvini heeft weten te maken.

Zigeunerkampen Hoe? Door om de paar uur nieuwe posts op Facebook te zetten – de pagina moet steeds vers zijn, anders haken de mensen af. Filmpjes van Salvini op een persconferentie van de brandweer na noodweer en op bezoek bij de politieacademie, worden afgewisseld met tv-interviews, advertenties voor grote Lega-evenementen, nieuwsberichten over ontruimde zigeunerkampen en uitgeprocedeerde asielzoekers die zijn opgepakt voor drugshandel. De bebaarde Milanees gaat er ook elke dag wel een keer ‘live’. Facebook wordt ook volop gebruikt om critici genadeloos af te branden. Wanneer de bekende schrijver Roberto Saviano de minister een fascist noemt, staat er op Salvini’s pagina: “Wat een zielige gast!” En wanneer de president van het instituut dat de pensioenen betaalt het regeringsplan om de pensioenleeftijd te verlagen onderuit haalt, lezen de volgers: “We zijn hem zat. Laat die man ophouden met verspreiden van onwetendheid en vooroordelen.”