Inreisverbod voor de VS lukt nog niet

Omdat kandidaat Donald Trump zo’n duidelijke hekel aan moslims had, kan president Donald Trump zijn inreisverbod voorlopig vergeten. Twee rechters oordeelden de afgelopen twee dagen dat weigeren van visa aan mensen uit zes ‘gevaarlijke’ landen waar vooral moslims wonen, neerkomt op discriminatie naar godsdienst.

Het inreisverbod had gisteren in moeten gaan en tijdelijk de toegang moeten blokkeren voor vluchtelingen, en voor mensen uit Iran, Libië, Somalië, Sudan, Syrië en Jemen. Maar op het laatste moment oordeelde een rechter in Honolulu, op verzoek van de staat Hawaii en een Egyptisch-Amerikaanse inwoner van die staat, dat het in strijd is met de grondwettelijke eis dat de overheid geen onderscheid maakt naar godsdienst. Gisteren kwam een rechter in de staat Maryland tot dezelfde conclusie.

Ook campagnetaal telt

De regering-Trump heeft nooit gezegd dat dit inreisverbod, of de eerdere versie daarvan, gericht was tegen moslims. Het doel zou alleen zijn, immigranten tegen te houden uit landen of gebieden waar veel terroristen vandaan komen, of waar de regering niet in staat is goede inlichtingen over inwoners te geven. Nadat het eerste verbod door rechters werd geblokkeerd, kwam Trump met een versie die zorgvuldig was geschoond van alles wat op discriminatie zou kunnen wijzen. Een voorkeursbehandeling voor christelijke vluchtelingen stond er bijvoorbeeld niet meer in.

Maar de rechters keken niet alleen naar de tekst, maar ook naar alles wat er in de aanloop over het inreisverbod was gezegd. Inclusief uitspraken van Trump tijdens campagne-bijeenkomsten en interviews. De rechter in Hawaii haalde de oproep aan waarmee Trump in december vorig jaar zoveel opzien baarde, en waarin hij vroeg om ‘een totaal en compleet einde aan de komst van moslims naar de Verenigde Staten’.

Nadat Trump president was geworden, was hij daar minder direct over, maar een van zijn medewerkers, Stephen Miller, zei geruststellend tegen de rechtse tv-zender Fox News: “Je hebt nog steeds dezelfde uitkomst voor het land, maar je komt tegemoet aan een heleboel technische kwesties die voor de rechter aan de orde kwamen en zo worden opgelost.”