Ingrijpen in de Amsterdamse klimaatplannen is ook voor de staatssecretaris niet eenvoudig

Het duurt nog wel elf jaar voor alle plannen van de gemeente Amsterdam, mocht de gemeenteraad ermee akkoord gaan, verwezenlijkt zijn. De hoofdstad is niet de enige Nederlandse gemeente die (de meest) vervuilende voertuigen tracht te weren.

Utrecht ging de hoofdstad bijvoorbeeld al voor, met plannen die radicaler zijn. In 2022 worden bijvoorbeeld de emissie-eisen voor vrachtverkeer al beduidend strenger. In 2025 moet het vrachtverkeer, en de boten op de gracht, zelfs uitstootvrij zijn. In 2030 ten slotte, klaart de lucht boven de hoofdstad helemaal op: dan mag er geen voertuig op fossiele brandstof meer naar binnen.

Duurder

Een ambitieus plan, zeker. Met als risico dat jezelf verplaatsen met een ander vervoermiddel dan de fiets of het openbaar vervoer iets voor de allerrijkste Amsterdammers wordt. Elektrisch vervoer is immers, per fiets, per fluisterbrommer of met elektrische auto, nog altijd aanzienlijk duurder dan de traditionele varianten en zal dat nog wel een tijd blijven. Dat is echter het deel van de kritiek op haar plannen dat wethouder (en de voorgangster van Stientje van Veldhoven op dit beleidsterrein) Sharon Dijksma in eerste instantie zelf mag pareren.

26 oktober 2017, Den Haag. Sharon Dijksma draagt haar taken als staatssecretaris van infrastructuur en milieu over aan haar opvolger, Stientje van Veldhoven. © ANP

Het is de vraag, gesteld dat de staatssecretaris – en een fors deel van de Kamer dat verontwaardigd reageerde op de Amsterdamse plannen – dat zou willen, of het kabinet de plannen naar de prullenmand kán verwijzen. Bijvoorbeeld met het argument dat ze in strijd zijn met het landelijke beleid en (dus) met het algemeen belang.

Het is niet gezegd dat ze daartoe de bevoegdheid heeft. Ook al niet omdat, ervaren politica als ze is, Dijksma voor onderdelen van haar plannen kan wijzen op afspraken die gemaakt zijn aan de zogeheten tafel logistiek van de klimaatonderhandelingen. Aan die tafel zaten onder meer de gemeenten, maar ook een belangenorganisatie van de automobielsector als de RAI.