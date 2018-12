ING-bestuurder Hamers: Mij een loonsverhoging geven was een inschattingsfout

“Wat mij drijft is de verwachtingen over ING waar te maken. Daarvoor reis ik heel veel en spreek heel veel klanten. Iedere dag spreek ik ook particulieren en ik merk dat die niet per se boos zijn maar wel vragen hebben. Ik luister en leg uit wat we aan het doen zijn”, zei ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers woensdag tegen de Tweede Kamer.

Hamers had woensdag ook de politiek veel uit te leggen. Hij was samen met andere bankiers en deskundigen in Den Haag om te praten over hoe de banken er tien jaar na de financiële crisis voor staan. In die roerige jaren wankelden financiële instellingen. Zij konden alleen met overheidsgeld overeind blijven. Eén daarvan was ING.

Banken beloofden afgelopen jaren het vertrouwen van het publiek te herstellen. Bij ING ging dat mis. Kamerleden waren in maart des duivels toen ING aan de hoogste man Hamers een loonsverhoging van 50 procent wilde geven. In september bleek bovendien dat ING de regels voor controle op witwassen van zwart geld niet naleeft. De Kamer wierp Hamers gisteren voor de voeten: Hoe kan dit? Leeft u in een andere wereld? Wat doet u om het vertrouwen te herstellen?

Hamers zei dat de bank stappen vooruit zet, maar ‘soms ook stappen terug’. “Er zijn dingen fout gegaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Het is heel erg. Dit raakt iedere medewerker, dit raakt ook mij. De beslissing van de commissarissen om mij een loonsverhoging te geven was een inschattingsfout. Wij werken aan verbetering en ik ben ermee bezig, iedere dag.” Hamers ging diep door het stof.

Het probleem zit dieper, betoogde hoogleraar Arnoud Boot. Hij sprak over ‘private prikkels’ en ‘publieke belangen’. Kortom: hoe kan een bank de aandeelhouder die een hoge winst eist te vriend houden en tegelijk maatschappelijk taken uitvoeren, zoals crimineel geld buiten de deur houden en de veiligheid van geldtransacties garanderen?

Triodos pakt dat volgens directeur Peter Blom als volgt aan: “Wie een lening wil krijgt eerst de vraag wat de maatschappelijke bijdrage is en daarna kijken wij naar de bedrijfseconomische aspecten van een krediet.” De winst is lager, maar stabieler dan bij andere banken en het aantal klanten groeit stevig.

Boot denkt dat het grote internationale bankieren niet kan op de manier van Triodos. “Voor het financiële stelsel is veel meer nodig. Een bank is God niet en evenmin moeder Teresa. De financiële sector moet zich opnieuw uitvinden.” Een ingrediënt voor de bank van de toekomst is wat hem betreft in ieder geval een hogere eis aan eigen vermogen zodat het risico kleiner wordt dat opnieuw overheidsgeld nodig is.

