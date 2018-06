Informateurs slaan alarm over de sfeer in Rotterdamse gemeenteraad

De Rotterdamse informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg zijn zich rot geschrokken van de gepolariseerde verhoudingen in de Rotterdamse raad. Bij de presentatie van hun verslag vandaag adviseerden zij de raad om er alles aan te doen de verhoudingen in de raad te normaliseren als straks het nieuwe college is geïnstalleerd.

Afgelopen zondag werd bekend dat zes partijen – VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en CU/SGP – het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam gaan vormen. Veruit de grootste partij Leefbaar Rotterdam viel na een lange formatieperiode buiten de boot, dit tot grote frustratie van lijsttrekker Joost Eerdmans. De zes partijen werken nu het collegeprogramma uit en naar verwachting presenteert het college zich nog voor de zomer.

Tussen de partijen bestaan aanzienlijke 'weerstand, blokkades en aversie'

Tijdens hun onderhandelingen ontdekten de informateurs dat tussen de partijen aanzienlijke ‘weerstand, blokkades en aversie’ bestond. “Het moet me van het hart dat dit slecht is voor het aanzien van de politiek en slecht is voor de stad”, zei Rosenmöller. “We vinden dit urgent genoeg om dit aan de orde te stellen.”

Trekken en duwen Omdat de complexe uitslag van 21 maart iedereen deed vermoeden dat de vorming van een nieuw college een hachelijke onderneming kon worden, kregen de informateurs een afwijkende opdracht. Zij moesten eerst een ‘raamwerk’ schrijven waarin de meeste partijen zich konden vinden. Pas daarna zouden zij zoeken naar partijen die daaraan wilden meewerken. Het eerste deel was volgens Duisenberg een inspirerende en ‘energiegevende’ taak. Het tweede deel vormde het volstrekte tegendeel en de gesprekken waren vaak uiterst onaangenaam. “Het was sleuren, trekken en duwen”, zei hij hierover. “We hebben mensen soms enorm onder druk moeten zetten, maar dat hoorde bij de opdracht. De onderhandelaars moeten zelf maar aangeven hoe zij dat hebben ervaren”, zo zei Rosenmöller. In het ‘raamwerk’ dat de zes partijen nu verder gaan uitwerken staan ook punten die zijn aangedragen door Leefbaar Rotterdam Vorige week donderdag stonden de informateurs op het punt om hun opdracht terug te geven. Juist toen dienden er zich mogelijkheden aan. Een ‘muizengaatje’, zoals Rosenmöller het noemde. Aan de linkerkant leek er bereidheid te zijn voor een minderheidscollege, waarop de VVD Leefbaar Rotterdam losliet als beoogde coalitiepartner en koos voor de ‘middenvariant’ die nu op tafel ligt. De informateurs wezen erop dat in het ‘raamwerk’ dat de zes partijen nu verder gaan uitwerken ook punten staan die zijn aangedragen door Leefbaar Rotterdam. “En die blijven erin”, aldus Duisenberg. Bijvoorbeeld het hoofdstuk over veiligheid, waarin voorstellen staan over een extra stadsmarinier, het voortzetten van de aanpak van straatintimidatie, het handhaven van preventief fouilleren, het uitbreiden van cameratoezicht en de terugdringing van radicalisering.

Verbinding De moeizame formatie heeft volgens de informateurs niets te maken met de onconventionele manier waarmee zij hebben gewerkt. Rosenmöller en Duisenberg raadden de raad aan de verhoudingen straks te normaliseren. “Het open, inhoudelijke debat moet de norm zijn, de zoektocht naar verbinding de uitdaging.” Het nieuwe college moet elke keer een zo breed mogelijk draagvlak zoeken voor haar plannen. “Het moet een open oog en oor houden voor de andere partijen en niet met een dichtgetimmerd collegeprogramma komen. Ik denk de ambities leidend moeten zijn”, zei Rosenmöller.